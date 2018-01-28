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الأحد، 28 يناير 2018 04:04 م
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دفاع ضابط شرطة متهم بتزعم تشكيل عصابي يستأنف على قرار تجديد حبسه 15 يوما

الأحد، 28 يناير 2018 02:38 م
دفاع ضابط شرطة متهم بتزعم تشكيل عصابي يستأنف على قرار تجديد حبسه 15 يوما محكمة شمال القاهرة-ارشيفية


كتب ـ عبد الله محمود
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تقدم دفاع ضابط شرطة، متهم بتزعم تشكيل عصابي مكون من 5 متهمين آخرين، باستئناف إلى قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنايات شمال القاهرة على قرار تجديد حبس موكله 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على المواطنين وسرقة تجار الآثار، وقررت المحكمة إخلاء سبيلهم.

من جانبها استأنفت نيابة شرق القاهرة على قرار إخلاء السبيل، وحددت جلسة غدا لنظره

 


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