دفاع ضابط شرطة متهم بتزعم تشكيل عصابي يستأنف على قرار تجديد حبسه 15 يوما





كتب ـ عبد الله محمود

تقدم دفاع ضابط شرطة، متهم بتزعم تشكيل عصابي مكون من 5 متهمين آخرين، باستئناف إلى قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنايات شمال القاهرة على قرار تجديد حبس موكله 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على المواطنين وسرقة تجار الآثار، وقررت المحكمة إخلاء سبيلهم.

من جانبها استأنفت نيابة شرق القاهرة على قرار إخلاء السبيل، وحددت جلسة غدا لنظره