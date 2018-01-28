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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 28/1/2018 بمحافظات مصر

الأحد، 28 يناير 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 28/1/2018 بمحافظات مصر أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية


كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة تمتد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق.
 
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 10 18
وسط الدلتا 10 18
الإسكندرية 13 16
بلطيم 10 16
مطروح 11 16
السلوم 08 16
سيوة 05 18
بورسعيد 09 16
دمياط 09 16
العريش 08 17
رفح 09 17
الإسماعيلية 07 18
السويس 08 19
رأس سدر 08 17
نخل 02 14
نويبع 11 20
طابا 08 18
كاترين 01 14
الطور 11 19
شرم الشيخ 12 20 
الغردقة 11 21
مرسى علم 13 22
الفيوم 09 18
بني سويف 08 18
المنيا 07 18
أسيوط 06 18
سوهاج 08 19
قنا 08 17
الأقصر 07 19
أسوان 08 20
أبوسمبل 08 20
الوادي الجديد 06 18
شلاتين 12 22
أبو رماد 14 21
راس حدربة 13 20
حلايب 14 20
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 19 33
المدينة 07 20
الرياض 05 17
المنامة 13 19
أبوظبي 16 23
الدوحة 14 20
الكويت 06 18
دمشق 00 12
بيروت 11 16
عمان 03 10
القدس 04 10
غزة 11 16
بغداد 03 16
مسقط 20 28
صنعاء 06 25
الخرطوم 13 28
طرابلس 10 19
تونس 08 18
الجزائر 08 14
الرباط 07 13
نواكشوط 12 26
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى
أنقرة 05- 05
اسطنبول 02 08
إسلام آباد 07 21
نيودلهي 08 23
جاكرتا 24 29
بكين 08- 01-
كوالامبور 23 32
طوكيو 02- 04
أثينا 05 14
روما 03 16
باريس 09 12
مدريد 03 10
برلين 08 09
لندن 09 13
مونتريال 01- 04
موسكو 07- 04-
نيويورك 03 08
واشنطن 04 13

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