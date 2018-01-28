ختام ورشة عمل التغيرات المناخية والزراعة المستدامة بجامعة أسوان





أسوان - صلاح المسن

اختتمت جامعة أسوان، فعاليات ورشة العمل الدولية الثانية لتطوير درجة ماجستير فى التغيرات المناخية الزراعة المستدامة والأمن الغذائى والتى استمرت لمدة أربعة أيام والتى أقيمت تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان.

وأصدرت جامعة أسوان، بيانا جاء فيه أن رئيس جامعة أسوان أكد أهمية ورشة العمل التى تأتى فى إطار التغيرات المناخية والزراعة المستدامة والأمن الغذائى للتواصل الحقيقى والتفاعل بين الجامعة والمجتمع والبيئة المحيطة.

وشارك بها العديد من المتخصصين من جامعات مختلفة دول العالم وهى جامعة بادفا الإيطالية وجامعة كيريت اليونانية وجامعة فردرك بقبرص وجامعة هوليوبليس وجامعة الأزهر وجامعة قناة السويس وتنفيذا لدرجة الماجستير بنظام الساعات المعتمدة وذلك من خلال التعلم الإلكترونى وهو المشروع الممول والمعتمد من الاتحاد الأوربى والذى يطلق عليه أسم ( أرأسموس بلس).

وأضاف الدكتور غلاب، أن ورشة العمل تهدف إلى رفع الوعى لدى الطلاب بالمشكلات المعاصرة والتغيرات المناخية وأثرها فى الأمن الغذائى وكيفية التغلب على التحديات مع إيجاد الحل الأمثل لمثل هذه المشكلات عن طريق الزراعة المستدامة واستغلال الموارد المناخية حفاظا على ثروات الأجيال القادمة .

ويشارك بالورشة الدولية الثانية العديد من المتخصصين فسيلوس مكراكى أستاذ بجامعة كيريت باليونان والمنسق العام للمشروع والدكتور أحمد محمد العطيفى استاذ النباتات بكلية العلوم والدكتور عادل عبدالفهيم بقسم الرياضيات كلية العلوم والدكتور محمد ابوالليل وكيل كلية الزراعة والموارد الطبيعية والدكتور وجدى صابر جامعة أسوان.

وقام الوفد المشارك بورشة العمل بجولة تفقدية بالحرم الجامعى داخل مدينة أسوان الجديدة والحرم الجامعى بصحارى واستمع الوفد لشرح تعريفى لعدد كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة وخاصة كلية الزراعة والموارد الطبيعية .

وأضافت الدكتور نهال لطفى أستاذ التربية بجامعة قناة السويس، أن ورشة العمل أوصت بعدد من التوصيات والتى من أهمها توصيف عدد من المقرارات الخاصة بدرجة الماجستير فى التغيرات المناخية والزراعة المستدامة والأمن الغذائى .

كما أوصت ورشة العمل بالانتهاء من وضع النقاط الفنية فيما يخص استخدام الطرق الحديثة فى التدريس والموجهه لخدمة المجتمع وتوصيف التعريفات والترويج لمفهوم الزراعة المستدامة كما يتصق مع رؤية مصر فى 2020/2030 للتنمية المستدامة فى المستقبل القريب عند تطبيق الدرجة كما سيتم قبول أول دفعة لطلاب الماجستير فى العام الجامعى 2019/2018.