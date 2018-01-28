حبس 3 أشخاص لشروعهم فى قتل فلاح لخلافات على ملكية أرض ببنى سويف

ضبطت مباحث مركز سمسطا جنوب غرب بنى سويف اليوم، 3 أشخاص وبحوزتهم بندقية وعدد من الطلقات لشروعهم فى قتل فلاح، بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف اخطارا من اللواء ممدوح أبوزيد مدير المباحث الجنائية بابلاغ مركز شرطة سمسطا عن إصابة" فتحى كساب - 65 سنة - فلاح" يقيم قفطان الشرقية بعدة طلقات، ونقل إلى مستشفى خاص بمدينة سمسطا، وبسؤاله اتهم كل من: عز حمدان عبدالوارث 43 سنة ، وشقيقه أحمد 22 سنة ، وفرحات عبدالمؤمن 40 سنة جميعهم يقيمون مركز البدارى - أسيوط ، باطلاق النار عليه بسبب خلافات بينهم على ملكية قطعة أرض مساحتها 150 فدان فى الصحراوى الغربي بدائرة مركز سمسطا وفروا هاربين بعد الواقعة.

وتوصلت تحريات المباحث الى اختباء الجناه داخل المنطقة الصحراوية على الطريق الغربى وتمكنت قوة من الشرطة يقودها الرائد أحمد عبدالعظيم رئيس وحدة مباحث مركز سمسطا والنقيب حسام الريدى معاون المباحث، بعد مرور ثلاثة أيام على الواقعة من القبض علي الجناة وبحوزة المتهم الثانى "أحمد" بندقية آلية و223 طلقة.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتحرير المحضر رقم 329 ادارى سمسطا ، وباحالتهم الى النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع فى القتل وحيازة سلاح بدون ترخيص.