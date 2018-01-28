حبس سائق وعاطل ذبحا سائقا بشبرا الخيمة وألقيا بجثته أسفل الطريق الدائرى

القليوبية - نيفين طه

قرر المستشار أحمد سعيد البلتاجى، رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس عاطل وسائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بذبح سائق وإلقاء جثته بممر أسفل الطريق الدائرى بمنطقة "أم بيومى" بجوار مقلب قمامة.

وكان العميد إسماعيل عبد الله مأمور مركز شرطة شبرا الخيمة ثان، تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لذكر فى العقد الثانى من العمر بممر أسفل الطريق الدائرى بمنطقة أم بيومى، بجوار مقلب قمامة.

وبالانتقال وفحص الجثة بمعرفة المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تبين أن الجثة لشاب يرتدى كامل ملابسه، وبه إصابات طعنية عبارة عن جرح قطعى بالرقبة من الخلف، و4 طعنات بالظهر من أعلى و6 طعنات بالظهر من الأسفل وطعنة بالجانب الأيمن، ولم يتم العثور معه على ثمة أوراق تفيد أو تحدد شخصيته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابه العامة.

اهتم اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، بالواقعة لما مثلته من خطورة إجرامية فائقة، وترويع للأمنين وتعدى سافر على النفس والمال، وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، وتم تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه يدعى "رضا. ا" 18 سنة سائق توك توك مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وباستدعاء والدة المجنى عليه "إحسان. م" 48 سنة ربة منزل تعرفت على الجثة، وقررت أنها لابنها المتغيب عن المسكن منذ يوم 24 يناير الحالى للعمل على مركبة توك توك.

وأمكن لفريق البحث التوصل إلى معلومات مفادها أن مرتكبى الحادث كل من "أحمد. ح" 18 سنة عاطل وشهرته "سكرة"، وابن عمه "أحمد ع . ج" 18 سنة سائق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بأكمنه أعدت لذلك، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرّا بمعرض اعترافاتهما سابقة عمل الأول على مركبة التوك توك المستولى عليها ملك "نورا. ا"، والتى قامت بإنهاء عمله على مركبة التوك توك وطرده، واستدعاء المجنى عليه للعمل عليها، الأمر الذى أثار حفيظته فقام بالاستعانة بالثانى وعقدا العزم وبيتا النية على التخلص من المجنى عليه بإزهاق روحه والاستيلاء على مركبة التوك توك وتعليقات، حيث قام الأول باستدراجه هاتفيا مساء يوم الأربعاء ليلة الحادث بحجة توصيل الثانى (ابن عمه) لمنطقة الخصوص، وحال سيرهم بالطريق طلب المجنى عليه التوجه للمحطة لتزويد المركبة بالوقود .

وعقب ذلك وحال السير أسفل الطريق الدائرى بمنطقة العثور على الجثة قام المتهم الثانى بالتعدى عليه بعدة طعنات بسلاح أبيض "سكين"، وانهال عليه الأول بعدة طعنات أخرى بسلاح أبيض (خنجر) كان بحوزته، حتى خارت قواه وتركاه مضرجا بدمائه، واستوليا على جميع متعلقاته ومركبة التوك توك، وفرّا هاربين لمنطقة الخصوص للتصرف فى مركبة التوك توك بالبيع، وقاما بإلقاء متعلقاته والسلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة بترعة الإسماعيلية، تم بإرشاد المتهمين ضبط مركبة التوك توك المستولى عليها بجراج بجوار حرم الطريق الدائرى بمنطقة الأمير دائرة قسم الخصوص، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1263 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2018م، وتولت النيابة التحقيق.