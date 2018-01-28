حالة الطقس اليوم الأحد 28/1/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة تمتد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق.

حالة الطقس اليوم فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة تمتد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا: الطقس ضبابى صباحًا فى أجزاء واسعة من المملكة، فى حين يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة نهاراً مع بقاء الطقس باردًا في عموم المناطق.

ويتوقع تساقط زخات محلية ومتفرقة من الأمطار بمشيئة الله في مناطق مختلفة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

في خليج العقبة

- الرياح: شمالية، معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا: الطقس بارد بشكل لافت فى عموم المناطق، وشديد البرودة فى البادية وجبال الشراه.

ويتوقع تشكل الضباب ، مع تدنٍ حاد فى مدى الرؤية الأفقية، فى مناطق واسعة من المملكة بما فيها البادية والسهول والجبال الجنوبية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغيير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائن، وباردا نهارا، وباردا جدا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار فوق بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.