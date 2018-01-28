video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 28 يناير 2018 03:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الأحد 28/1/2018 فى مصر والدول العربية

الأحد، 28 يناير 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأحد 28/1/2018 فى مصر والدول العربية أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية


كتب محمود راغب
إضافة تعليق

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة تمتد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق.
 
حالة الطقس اليوم فى مصر 
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة تمتد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق.
 
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
 

الطقس فى الأردن 

نهارًا: الطقس ضبابى صباحًا فى أجزاء واسعة من المملكة، فى حين يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة نهاراً مع بقاء الطقس باردًا في عموم المناطق.
ويتوقع تساقط زخات محلية ومتفرقة من الأمطار بمشيئة الله  في مناطق مختلفة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى مُعتدلة  السرعة.
 

في خليج العقبة

- الرياح: شمالية، معتدلة السرعة.
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.
 
ليلًا: الطقس بارد بشكل لافت فى عموم المناطق، وشديد البرودة فى البادية وجبال الشراه.
ويتوقع تشكل الضباب ، مع تدنٍ حاد فى مدى الرؤية الأفقية، فى مناطق واسعة من المملكة بما فيها البادية والسهول والجبال الجنوبية.
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.
 

الطقس فى فلسطين 

لا يطرأ تغيير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائن، وباردا نهارا، وباردا جدا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار فوق بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والشبورة الكثيفة تغطى الطرق صباحًا

الأرصاد: طقس اليوم بارد .. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة



لا تفوتك
الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق طلبا بمد فترة تلقى أوراق المرشحين

الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق طلبا بمد فترة تلقى أوراق المرشحين

وزير الخارجية لـON live: الإرهاب أصبح ضاغطا على كافة الدول الأفريقية

وزير الخارجية لـON live: الإرهاب أصبح ضاغطا على كافة الدول الأفريقية

الصين تطلق 60 قمرا صناعيا للفيديو عالى الدقة بحلول 2020

الصين تطلق 60 قمرا صناعيا للفيديو عالى الدقة بحلول 2020

رسميا.. محمد عطوة يرافق شيكابالا فى الرائد السعودى

رسميا.. محمد عطوة يرافق شيكابالا فى الرائد السعودى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة