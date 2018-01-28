جهود مكثفة بمدينة إسنا بعد العثور على جثة مواطن تعرض للضرب بشوم قبل الوفاة

جهود مكثفة بمدينة إسنا بعد العثور على جثة مواطن تعرض للضرب بشوم قبل الوفاةالأحد، 28 يناير 2018 08:56 م
جثة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، من جهودهم لكشف لغز جريمة العثور علي جثة مواطن تعرض للضرب بشوم وعصي قبل الوفاة وذلك في قرية أصفون بمدينة إسنا، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
كان قد تلقي اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إخطار من مركز شرطة إسنا يفيد بالعثور علي جثة لمواطن يدعي "أحمد.ص" 50 سنة، وبها كدمات إثر التعرض للضرب بالشوم والعصي، فأمر بنقلها للمشرحة لإجراء رجال الطب الشرعي الفحص اللازم عليها وإعداد تقرير مبدئي لها، فتم تحرير عن ذلك محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
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