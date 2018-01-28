جثمان مصرى توفى بحادث مرورى بالسعودية يصل مطار القاهرة

جثمان مصرى توفى بحادث مرورى بالسعودية يصل مطار القاهرةالأحد، 28 يناير 2018 09:13 م
مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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استقبلت السلطات المعنية بمطار القاهرة الدولي منذ قليل جثمان مواطن مصرى من العاملين بالمملكة العربية السعودية، والذى توفى بحادث مرورى.
أفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي أن جثمان "محمد ت ف" 51 عامًا وصل على متن الخطوط الجوية المصرية القادمة من الرياض، وأفادت التقارير الطبية المصاحبة للجثمان أن الوفاة نتجت عن إصابته بحادث مرورى.
وقامت سلطات الحجر الصحى بالإفراج الصحى عن الجثمان بعد مراجعة أسباب الوفاة ومناظرة الجثة.
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