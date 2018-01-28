جامعة المنيا تعلن القوائم النهائية للمرشحين لشغل منصب عمداء 11 كلية





المنيا- حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة بأنه تم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لشغل منصب عمداء لكليات دار العلوم، والهندسة، والعلوم، والفنون الجميلة، والتربية، والتربية الفنية، والسياحة والفنادق، والتربية الرياضية، والآداب، وطب الاسنان، والتربية النوعية، حيث أسفرت القائمة النهائية للمتقدمين لشغل منصب عمداء الكليات بعد أن تم غلق باب الطعون عن ترشح 44 لـ11 كلية.

وتقدم بكلية دار العلوم 6 مرشحين، هم الدكتور محمد عبد الرحمن الريحانى عميد الكلية، والدكتور حافظ المغربى رئيس قسم البلاغة والنقد الأدبي، والدكتور عصام خلف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عزت شحاته استاذ الشريعة الاسلامية، والدكتورة سوسن ناجى، رئيس قسم الدراسات الادبية، والدكتور شهير دكرورى أستاذ بقسم الدراسات الأدبية، وجاءت قائمة كلية الهندسة بثلاث مرشحين هم الدكتور رمضان بسيونى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل عبد الباسط أستاذ الهندسة الكهربائية، والدكتور محمود ابراهيم استاذ الهندسة الكيميائية، وجاءت كلية الفنون الجميلة بــ 4 متقدمين هم الدكتور طارق محمود استاذ الجرافيك، والدكتور ايهاب عبد الله استاذ النحت، والدكتور طارق كمال الدين رئيس قسم الديكور، والدكتور محمد ابراهيم هاشم القائم بأعمال عميد الكلية.

كما تقدم بكلية العلوم 7 مرشحين هم الدكتور رأفت شاكر القائم بأعمال عميد الكلية، وعامر محمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شيمى شعراوى استاذ الفيزياء، والدكتور عادل عبد العليم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ضياء الدين بشر استاذ علم الحيوان، والدكتور اشرف عبد المنعم استاذ الكيمياء، والدكتور عادل فتحى رئيس قسم النبات، كما ترشح مرشح واحد بكل من كلية التربية الفنية وكلية السياحة والفنادق، حيث ترشحت الدكتور سماح عبد الرحمن القائم باعمال عميد الكلية السياحة والفنادق لشغل المنصب، والدكتور أمل محمد أبو زيد وكيل كلية التربية الفنية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الكلية لشغل منصب عميد كلية التربية الفنية، كما تنافس على منصب عميد كلية التربية النوعية مرشحين هم الدكتور مصطفى عبد السلام وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة زينب محمد امين القائم بأعمال عميد الكلية، وبكلية التربية الرياضية تنافس 6 مرشحين على شغل المنصب كل من الدكتور محمد لطفى استاذ التدريب الرياضى، والدكتور انور وجدى استاذ الادارة الرياضية، والدكتور ابراهيم ربيع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سعد الشربينى رئيس قسم الرياضات الجماعية وألعاب المضرب، والدكتور طارق محمد صلاح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر السويفى رئيس قسم علوم الصحة الرياضية.

وتقدم بكلية التربية أربعة مرشحين كان على رأسهم الدكتور احمد شحاته القائم باعمال عميد الكلية، والدكتور عيد عبد الواحد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد عبد العظيم وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتورة ناهد عبد الراضى رئيس قسم المناهج وطرق التدريس، وفى كلية الآداب جاءت القائمة النهائية بتقدم اربعة مرشحين هم الدكتور علاء الحمزاوى رئيس قسم اللغة العربية، والدكتور أحمد فاروق الاستاذ بقسم الدراسات السكانية، والدكتور اشرف ماهر استاذ اللغة العربية، والدكتور وجيه محمود رئيس قسم الدراسات الاسلامية، وبكلية طب الأسنان ترشح 6 مرشحين، هم الدكتور شريف عادل رئيس قسم التيجان، والدكتور ياسر فتحى رئيس قسم خواص المواد والدكتورة نجوى خطاب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها اسحاق رئيس قسم الاشعة، والدكتور عماد محمد رئيس قسم الاستعاضة الصناعية، وأخيراً الدكتور خالد ابراهيم رئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين.