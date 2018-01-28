تيار الغد السورى المعارض يؤكد مشاركته فى مؤتمر سوتشى للحوار

تيار الغد السورى المعارض يؤكد مشاركته فى مؤتمر سوتشى للحوارالأحد، 28 يناير 2018 06:27 م
أحمد الجربا
كتب أحمد جمعة
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دعا تيار الغد السورى المعارض برئاسة أحمد الجربا أعضاءه لحضور مؤتمر الحوار الوطنى السورى الذى تستضيفه مدينة سوتشى الروسية غدًا وبعد غد كضمان لتمثيل سياسى معبر عن الشعب السورى.
وقال التيار فى بيان صحفى له، اليوم الأحد، إن المكتب السياسى لتيار الغد قد قرر تشجيع أعضاء التيار الذين وردتهم الدعوة إلى حضور المؤتمر من أجل تحقيق التمثيل السياسى المعبر عن إرادة السوريين فى إنهاء الحرب والانتقال السياسى الديمقراطى فى البلاد.
وأضاف التيار أنه بالرغم من إدراك المكتب السياسى واحترامه لمشاعر الكثير من السوريين الذين لا يوافقون على هذا المؤتمر، إلا أنه يرى أنه من واجب التيار وبقية أطياف المعارضة السورية عدم العزوف عن التمثيل السياسى فى تلك المحافل، خصوصًا أن جميع أطياف المعارضة السورية قد وافقت على الحل السياسى بحسب قرار مجلس الأمن 2254.
وأكد تيار الغد أنه لن يدخر جهدا من أجل الدفع باتجاه وقف إطلاق النار على كامل الأراضى السورية حقنا للدماء.
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