توزيع 16 ألف كارت معاش "تكافل وكرامة" فى دمياط

توزيع 16 ألف كارت معاش "تكافل وكرامة" فى دمياطالأحد، 28 يناير 2018 11:46 م
محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الأحد، توزيع 16 ألف كارت معاش "تكافل وكرامة" للمستحقين من أهالى المحافظة.
حيث وجه المحافظ تعليماته لحسام عبد الغفار وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، ببحث كافة التظلمات التى وردت للمحافظة بخصوص عدم استلام كارت المعاش أو عدم تفعيله، ووجه المحافظ بسرعة تفعيل اللجان المجتمعية والتى تتضمن شخصيات عامة من المجتمع الدمياطى لدراسة جميع الحالات التى تم صرف كروت المعاش لها، للتأكد من استحقاقها، وكذلك بحث الحالات التى لم تصرف الكروت لها لبيان سبب عدم الصرف.
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