تعيين مها السعيد رئيسا لقسم اللغة الإنجليزية بـ"آداب القاهرة"الأحد، 28 يناير 2018 02:14 م
الدكتورة مها السعيد
وائل ربيعى
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أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قرارآ بتعيين الدكتورة مها السعيد، رئيسا لقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بالجامعة.
يشار إلى أن الدكتورة مها السعيد تشغل منصب المدير التنفيذي لوحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة.
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