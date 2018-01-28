ترامب يدعو إلى "عمل حاسم" ضد طالبان بعد تفجير كابول





واشنطن (أ ف ب)

دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السبت، إلى القيام ب"عمل حاسم" ضد طالبان بعد تبنيها أحد أكبر التفجيرات التى ضربت العاصمة الافغانية كابول منذ سنوات، والذى اودى بحياة 95 شخصا.

وقال ترامب فى بيان "أنا أدين الهجوم الدنئ بتفجير سيارة فى كابول، خلّف عشرات القتلى من المدنيين الابرياء وجرح المئات، هذا الهجوم الاجرامى يجدد عزمنا وعزم شركائنا الافغان".

وأضاف "الآن على كل البلدان أن تقوم بعمل حاسم ضد طالبان والبنية التحتية الارهابية التى تدعمها"، وتغرق أفغانستان فى الحرب منذ الاجتياح الأمريكى لها فى أكتوبر 2001 الذى كان الطلقة الافتتاحية لواشنطن فى "الحرب على الارهاب، وقال ترامب "وحشية طالبان لن تنتصر".

وأضاف لأن "الولايات المتحدة ملتزمة بأفغانستان آمنة خالية من الارهابيين الذين يستهدفون الاميركيين والدول الحليفة لنا وكل من لا يشاركهم ايديولوجيتهم الشريرة".

وقتل نحو مئة شخص السبت وأصيب 158 بجروح فى تفجير سيارة اسعاف مفخخة فى وسط كابول تبنته حركة طالبان واعتبرته الرئاسة الافغانية "جريمة ضد الانسانية".

وندد وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون بالتفجير بشدة واعتبره "فعل ازدراء غير انسانى بحق الافغان وجميع من يعملون لاعادة السلام الى البلاد"، مضيفا ان بلاده "لن تتساهل ابدا مع من يدعمون المجموعات الارهابية او يوفرون ملاذا لها".

ولم يسم تيلرسون دولا محددة، لكن واشنطن لا تزال تتهم باكستان بالتساهل فى شكل كبير مع المتمردين على غرار طالبان الافغانية وحلفائها فى شبكة حقاني.

وسبق أن ندد الرئيس دونالد ترامب بداية يناير ب"اكاذيب" اسلام اباد و"ازدواجيتها" فى موضوع مكافحة الارهاب، متوعدا بتعليق مساعدات لهذا البلد تصل الى مليارى دولار.