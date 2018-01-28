video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 28 يناير 2018 08:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يدعو إلى "عمل حاسم" ضد طالبان بعد تفجير كابول

الأحد، 28 يناير 2018 01:07 ص
ترامب يدعو إلى "عمل حاسم" ضد طالبان بعد تفجير كابول تفجيرات كابول


واشنطن (أ ف ب)
إضافة تعليق

دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السبت، إلى القيام ب"عمل حاسم" ضد طالبان بعد تبنيها أحد أكبر التفجيرات التى ضربت العاصمة الافغانية كابول منذ سنوات، والذى اودى بحياة 95 شخصا.

وقال ترامب فى بيان "أنا أدين الهجوم الدنئ بتفجير سيارة فى كابول، خلّف عشرات القتلى من المدنيين الابرياء وجرح المئات، هذا الهجوم الاجرامى يجدد عزمنا وعزم شركائنا الافغان".

وأضاف "الآن على كل البلدان أن تقوم بعمل حاسم ضد طالبان والبنية التحتية الارهابية التى تدعمها"، وتغرق أفغانستان فى الحرب منذ الاجتياح الأمريكى لها فى أكتوبر 2001 الذى كان الطلقة الافتتاحية لواشنطن فى "الحرب على الارهاب، وقال ترامب "وحشية طالبان لن تنتصر".

وأضاف لأن "الولايات المتحدة ملتزمة بأفغانستان آمنة خالية من الارهابيين الذين يستهدفون الاميركيين والدول الحليفة لنا وكل من لا يشاركهم ايديولوجيتهم الشريرة".

وقتل نحو مئة شخص السبت وأصيب 158 بجروح فى تفجير سيارة اسعاف مفخخة فى وسط كابول تبنته حركة طالبان واعتبرته الرئاسة الافغانية "جريمة ضد الانسانية".

وندد وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون بالتفجير بشدة واعتبره "فعل ازدراء غير انسانى بحق الافغان وجميع من يعملون لاعادة السلام الى البلاد"، مضيفا ان بلاده "لن تتساهل ابدا مع من يدعمون المجموعات الارهابية او يوفرون ملاذا لها".

ولم يسم تيلرسون دولا محددة، لكن واشنطن لا تزال تتهم باكستان بالتساهل فى شكل كبير مع المتمردين على غرار طالبان الافغانية وحلفائها فى شبكة حقاني.

وسبق أن ندد الرئيس دونالد ترامب بداية يناير ب"اكاذيب" اسلام اباد و"ازدواجيتها" فى موضوع مكافحة الارهاب، متوعدا بتعليق مساعدات لهذا البلد تصل الى مليارى دولار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فرنسا تدين اعتداء كابول وتطفئ برج إيفل تكريما للضحايا

صور.. ارتفاع حصيلة انفجار كابول لـ100 قتيل ونقل المصابين للمستشفيات

صور.. العالم هذا المساء.. ارتفاع حصيلة انفجار كابول لـ100 قتيل.. حرق دمية لترامب بالضفة الغربية.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجين على مشروع مطار.. شرطة تونس تفرق مظاهرة تطالب بإلغاء تجريم المثلية

ترامب

عمل حاسم

طالبان

تفجير كابول



لا تفوتك
الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق طلبا بمد فترة تلقى أوراق المرشحين

الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق طلبا بمد فترة تلقى أوراق المرشحين

وزير الخارجية لـON live: الإرهاب أصبح ضاغطا على كافة الدول الأفريقية

وزير الخارجية لـON live: الإرهاب أصبح ضاغطا على كافة الدول الأفريقية

ثورة فى خريطة صفقات الأهلى خلال ميركاتو الشتاء.. الأحمر يتراجع عن ضم مدافع سموحة بناء على طلب البدرى.. رامى صبرى يقترب.. دخول مزاد عنتر الأسيوطى.. والتراجع عن رحيل باكا فى يناير..وإغلاق باب الرحيل أمام اللاعبين

ثورة فى خريطة صفقات الأهلى خلال ميركاتو الشتاء.. الأحمر يتراجع عن ضم مدافع سموحة بناء على طلب البدرى.. رامى صبرى يقترب.. دخول مزاد عنتر الأسيوطى.. والتراجع عن رحيل باكا فى يناير..وإغلاق باب الرحيل أمام اللاعبين

14 حاجة على أكونت "فيس بوك" بتاعك تكشف حالتك النفسية.. أصحاب الأدعية الدينية الكتير بيصدروا صورة مزيفة.. مهاويس السيلفى نرجسيون.. وقايمة الفريندز الكبيرة دليل الهروب من مشكلاتك.. والبوستات الحزينة مؤشر اكتئاب

14 حاجة على أكونت "فيس بوك" بتاعك تكشف حالتك النفسية.. أصحاب الأدعية الدينية الكتير بيصدروا صورة مزيفة.. مهاويس السيلفى نرجسيون.. وقايمة الفريندز الكبيرة دليل الهروب من مشكلاتك.. والبوستات الحزينة مؤشر اكتئاب

تويتر يطلق ميزة إعلانية جديدة بخاصية Moments

تويتر يطلق ميزة إعلانية جديدة بخاصية Moments

الصين تطلق 60 قمرا صناعيا للفيديو عالى الدقة بحلول 2020

الصين تطلق 60 قمرا صناعيا للفيديو عالى الدقة بحلول 2020

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة