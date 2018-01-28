ترامب: يجب على ماى اتخاذ موقف أكثر صرامة فى مفاوضات "بريكست"





واشنطن (أ ش أ)

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه كان ليتخذ "موقفا أكثر صرامة" فى المفاوضات مع قادة الاتحاد الأوروبى بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" بدلا من موقف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى.

ونقل موقع "بولتيكس هوم" البريطانى اليوم الأحد، عن ترامب قوله : "إنه كان لينتهج سلوكا مغايرا فى المحادثات مع قادة بروكسل إذا كان محل ماى".

وكان الرئيس الأمريكى قد انتقد سياسة التكتل التجارية من قبل بشدة ووصفها بأنها "غير عادلة" ولا تصب فى صالح الولايات المتحدة ، قائلا : "لدى العديد من المشاكل مع الاتحاد الأوروبى ، فأنا أمثل الولايات المتحدة ومن غير العدل تصدير منتجاتنا داخل الاتحاد فى حين أنهم يرسلون منتجاتهم إلينا بدون ضرائب أو بضرائب منخفضة للغاية ، هذا الوضع مجحف للغاية".

وأضاف : "لم أكن مندهشا من تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد ".. مشيرا إلى أن السبب وراء نجاح خيار مغادرة الاتحاد الأوروبى هو سياسة الاتحاد الخاصة بالهجرة فى المقام الأول، وبسبب سياسته التجارية أيضا.