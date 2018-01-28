تجديد حبس مهندس تلقى رشوة للتغاضى عن مخالفات بناء فى كرداسة





كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة الكلية، حبس مهندس زراعى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتقاضى رشوة من مقاول مقابل التغاضى عن إثبات مخالفات أعمال بناء لعقار سكنى على أرض زراعية، بالإضافة إلى حيازة مواد مخدرة.

وكشفت تحقيقات خالد الجوهرى وكيل نيابة إمبابة وكرداسة، تقدم مقاول ببلاغ لشرطة المرافق يفيد بأنه أثناء بناءه عقارا سكنيا وحال وضعه الأساسات الخاصة بالمكان فوجئ بقيام مهندس زراعى يخبره بأنه سيحرر محاضر مخالفات له جراء بناءه عقار على أرض زراعية، وأن قيمة هذه المخالفات ستصل إلى 50 ألف جنيه، وأنه على استعداد للتغاضى عن هذه المخالفات مقابل مبلغ مالى.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المقاول توجه لشرطة المرافق وأبلغ عن الواقعة، وأن المهندس اتفق معه على مبلغ رشوة 6 آلاف جنيه، وعندما تفاوضا تم تخفيض المبلغ إلى 4 آلاف جنيه، واتفق معه المسئولين على مجاراته، وتحديد ميعاد ومكان المقابلة، وتم إصدار إذن من نيابة أمن الدولة لتسجيل اللقاءات التى ستجرى بين الطرفين.

وأضافت التحقيقات، أنه تم تحديد مكان "كافيه" بمنطقة صفط اللبن، وفى الميعاد المحدد تقابل المقاول مع المتهم، الذى تم القبض عليه حالة تسليمه مبلغ الرشوة 3500 جنيه، كانت جميعا مرقمة، وفور رؤيته لضباط الشرطة قام بإلقاء النقود على الأرض، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة لمخدر الحشيش، وتم الحفظ عليه واقتاده إلى قسم الشرطة، ووجهت النيابة للمهندس الزراعى تهم تلقى رشوة وتعاطى مواد مخدرة.