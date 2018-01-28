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بعد غرق مركب رشيد.. التعرف على جثة صياد عقب انتشالها من المياه الإقليمية

الأحد، 28 يناير 2018 03:40 ص
بعد غرق مركب رشيد.. التعرف على جثة صياد عقب انتشالها من المياه الإقليمية غرق مركب رشيد أرشيفية


كفر الشيخ – محمد سليمان
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أكد خميس عرفه، عضو مجلس إدارة مركز برج مغيزل، التابع لمركز مطوبس بكفر الشيخ، أن الجثة التى تمكنت قوات خفر السواحل الليبية من انتشالها للصياد محمد حسن محمد حسن السمار، ومازال هناك 9 صيادين فى عتاد المفقودين كانوا على متن مركب الصيد " الحاج ناصر" الذى غرق فى مياه البحر المتوسط فى المياه الإقليمية الليبية ، وكان على متنها 15 صيداً تمكن 5 من السباحة والوصول للبر بمنطقة زي غازي الليبية ، ولم يتمكن الباقين من الخروج ، مناشداً وزارة الخارجية وخفر السواحل الليبية بكثيف عمليات البحث عن الصيادين .

 

وأضاف أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، لـ "اليوم السابع"، أنه على تواصل مع وزارة الخارجية، ومع ريس مركب بليبيا لمتابعة عمليات انتشال الجثث، مؤكداً أنه تم استخراج جثة الصياد محمد السمار، وهناك 9 صيادين مفقودين، ستستأنف قوات خفر السواحل الليبية الببحث عنهم صباح اليوم الأحد ، وكانت عمليات البحث توقفت أمس نظراً لسوء الأحوال الجوية .

 

يذكر أن مركب الصيد " الحاج ناصر " انطلقت من بوغاز رشيد في رحلة صيد شرعية وحصل الصيادون على التراخيص الازمه في 7 يناير الجاري ، وانطلقت في رحلة صيد لجزيرة مالطا وفي طريق عودتها قبالة بني غازي الليبية اعترضه مسلحون في مركب أخرى وهددوا ال15 صيادا المصرياً الذين كانون على متن المركب واستولوا على كل ممتلكاتهم حتى  طوق النجاه وتركوهم بعد دفع الغرامة التي قررها المسلحون ب 125 ألف دينار ، وتركوهم ، وكان الصيادون في طريق العودة اصطدمت المركب بصخرة كما أن ماتور المركب تعطل وتعرضت المركب للغرق فقرر الصيادون ترك المركب والسباحة حتى البر ، وتمكن 5 من النجاة ، ولم يسطع ال10 الأخرين الوصول للبر وتمكنت قوة خفر السواحل من انتشال جثة ومازال البحث عن ال9 الأخرين .

 


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