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اندبندنت: الشرطة الألمانية تقاضى سائحة أمريكية وصفت ضباطا بالنازيين

الأحد، 28 يناير 2018 04:11 م
اندبندنت: الشرطة الألمانية تقاضى سائحة أمريكية وصفت ضباطا بالنازيين مطارات


كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "اندبندنت أون صنداى" البريطانية إن الشرطة الألمانية تقاضى سائحة أمريكية بعدما وصفت ضباط فى مطار بالـ"نازيين" خلال بعد رفضهم السماح بإدخال سوائل فى أمتعتها.

وقالت الشرطة الألمانية أن الأكاديمية كارول كريستين فير البالغة من العمر 49 عاما، تصرفت بشكل "غير معقول وغضب" عندما قال لها الأمن إنها لن تستطيع أخذ مواد سائلة كانت معها.

وبعد اشتباك اندلع بشأن ما إذا كان مزيل العرق خاصتها يحتوى على مواد سائلة، انفجرت كارول قائلة للضباط "اللعنة عليكم الشرطة الألمانية النازية".

ونفت فير، وهى أستاذ علوم سياسية بجامعة جورجتاون الأمريكية، وصفها للضباط بالنازيين أثناء الحادث الذي وقع في مطار فرانكفورت الدولي. وقالت إن الضباط ربما يكونوا أساءوا فهما لأنها قالت لهم عندما احتجزوا مزيل العرق إنهم سمحوا "لشاب يبدو نازيا" حيث أن لديه قصة شعر هتلر  من بالمرور من عنبر الأمن.

وفي أعقاب الحادث، أخذ الضابط فير إلى مركز الشرطة، حيث بدأت الشرطة المحلية تحقيقا أوليا للاشتباه بتهمة التشهير.

وكان عليها أن تقدم وديعة قدرها 260 دولارا للتكاليف المتوقعة للإجراءات القانونية وقيل لها أنها يمكن أن تستمر في رحلتها إلى اسطنبول، بتركيا.

 


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