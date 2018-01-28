اليوم.. مرافعة دفاع "بديع" ورفاقه فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث البحر الأعظم"





كتب إيهاب المهندس

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسين قنديل، لمرافعة دفاع محمد بديع مرشد الإخوان، و13 من قيادات الجماعة، فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث البحر الأعظم".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقى المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.