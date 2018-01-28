اليوم.. قبرص تنتخب رئيسها واناستاسيادس المنتهية ولايته الاوفر حظا





نيقوسيا (أ ف ب)

دعى نحو 550 ألف قبرصى إلى مراكز الاقتراع، الاحد، لاختيار رئيس للبلاد، فى انتخابات يبدو فيها الرئيس المنتهية ولايته نيكوس اناستاسيادس ، الأوفر حظا للفوز بولاية ثانية فى هذه الجزيرة الاوروبية المقسمة منذ اكثر من 40 عاما.

وتعطى آخر استطلاعات الرأى الرئيس المحافظ البالغ من العمر 71 عاما، والذى تعهد باعادة اطلاق مفاوضات اعادة توحيد الجزيرة، نسبة 30 بالمئة من نوايا التصويت، وما لم تحصل اية مفاجأة، من المتوقع ان يبقى اناستاسيادس رئيسا للبلاد التى حققت انتعاشا اقتصاديا بعد ان كانت على شفير الافلاس فى 2013.

ولا تفرض الجمهورية القبرصية العضو فى منطقة اليورو سلطتها سوى على ثلثى الجزيرة فى الجنوب حيث يعيش القبارصة اليونانيون. ويقطن القبارصة الاتراك فى الثلث الشمالى فى "جمهورية شمال قبرص التركية" التى لا تعترف بها سوى انقرة.

وستفتح مراكز الاقتراع البالغ عددها 1122 مركزا ابوابها عند السابعة صباحا (05:00 ت ج) حتى السادسة مساء(16:00 ت ج)، وستقفل لساعة واحدة عند الظهر.

وسيتمكن القبارصة اليونانيون المغتربون من التصويت فى نحو اربعين مركز اقتراع موزعين فى 15 بلدا، لا سيما فى اليونان والمملكة المتحدة. ويوجد نحو 657 قبرصيا تركيا يقيمون فى القسم الجنوبى مسجلين على اللوائح الانتخابية.