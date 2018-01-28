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اليوم.. الفنلنديون يصوتون لإعادة انتخاب رئيسهم

الأحد، 28 يناير 2018 07:34 ص
اليوم.. الفنلنديون يصوتون لإعادة انتخاب رئيسهم اقتراع _ صورة أرشيفية


هلسنكى (أ ف ب)
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يدلى الناخبون باصواتهم فى فنلندا ،الاحد، فى اقتراع رئاسى سيختارون فيه على الارجح الرئيس المنتهية ولايته ساولى نينيستو الذى نجح فى تحقيق توازن فى علاقات بلاده بين الغرب وروسيا المجاورة فى اجواء جيوسياسية متوترة.

وتفتح مراكز التصويت ابوابها عند الساعة التاسعة (07,00 ت ج) على ان يستمر الاقتراع حتى الساعة 20,00. وقد صوت الرئيس مسبقا مثل اكثر من 36 بالمئة من 3,5 ملايين ناخب فى البلاد.

ويمكن ان يفوز نينيستو الذى يتمتع بشعبية هائلة، من الدورة الاولى. وتشير استطلاعات الرأى الاخيرة الى انه سيحصل على ما بين 51 و63 بالمئة من الاصوات ليفوز بذلك على خصمه بيكا هافيستو من حزب الخضر (دعاة حماية البيئة)، الذى تتوقع الاستطلاعات ان يحصل على 13 او 14 بالمئة من الاصوات.

واذا لم يحصل اى من المرشحين على خمسين بالمئة من الاصوات فى الدورة الاولى، ستنظم دورة ثانية فى 11 فبراير، ومنذ انتخابه فى 2012 نجح نينيستو فى تقريب فنلندا الارض التى كانت تابعة لروسيا القيصرية (1809-1917)، من حلف شمال الاطلسى بدون اغضاب موسكو التى تواجه ازمة مع الاتحاد الاوروبى وحلفائه منذ ضمها لشبه جزيرة القرم فى 2014.


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فنلندا

إعادة انتخاب رئيس فنلندا



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