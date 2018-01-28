اليمن: المشروع الإيرانى الذى تقوده المليشيا الحوثية بصنعاء سينتهى قريبا

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أكد وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، أن المشروع الإيرانى الذى تقوده مليشيا الحوثى فى اليمن سينتهى قريباً على أيدى أبطال الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية وكافة الشرفاء من أبناء الشعب اليمنى الذين يجسدون انتصارات كبيرة فى مختلف المواقع والجبهات العسكرية.



جاء ذلك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية، خلال تفقد الوزير اليمنى وقائد المنطقة العسكرية السابعة اليمنى اللواء الركن ناصر الذيباني، اليوم السبت، مواقع جبل "دوه" على مشارف وادى ضبوعة المحادى لمديرية ارحب بمحافظة صنعاء.



وأضاف وزير الإعلام اليمنى "على الميلشيا الحوثية الإيرانية أن تعى أن اليمن ستعود منبع العروبة كما كانت، وها هى تباشير النصر تأتينا من صعدة وتعز والبيضاء والساحل الغربى والجوف وصنعاء".



وأشاد بالمعنويات العالية التى يتمتع بها رجال الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية وعزمهم على مواصلة عملياتهم العسكرية الرامية إلى تحرير كافة المناطق التى تسيطر عليها المليشيا الانقلابية وصولاً إلى العاصمة صنعاء.