اليابان والصين تتفقان على استئناف زيارات قادتهما فى إطار تحسين العلاقات الثنائية





أ. ش. أ

اتفقت اليابان والصين ، اليوم الأحد ، على استئناف الزيارات المتبادلة بين زعماء البلدين ، وأكدتا أن أكبر اقتصادين فى آسيا يتوقان إلى إصلاح العلاقات فى العام الذى يصادف الذكرى الأربعين لتوقيع معاهدة الصداقة الثنائية.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن مصدر حكومى يابانى قوله إن وزير الخارجية اليابانى كونو تارو ونظيره الصينى وانج يى أكدا خلال محادثات استمرت ساعتين ونصف فى بكين أهمية الزيارات المتبادلة من جانب زعماء البلدين لتحسين العلاقات اليابانية الصينية على نحو شامل.

وأضاف المصدر أن الجانبين اتفقا على عقد قمة ثلاثية فى أقرب وقت ممكن تضم كوريا الجنوبية التى أرادت طوكيو استضافتها العام الماضي، على أن يحضر القمة رئيس مجلس الدولة الصينى لى كه تشيانج إلى اليابان لأول مرة منذ توليه مهام منصبه فى عام 2013.