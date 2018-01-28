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الهيئة الوطنية للانتخابات تعتمد 16 منظمة مدنية جديدة لمتابعة انتخابات الرئاسة

الأحد، 28 يناير 2018 01:42 م
الهيئة الوطنية للانتخابات تعتمد 16 منظمة مدنية جديدة لمتابعة انتخابات الرئاسة الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات


كتب عبد الله محمود
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وافق المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للأنتخابات، على قبول الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية، على متابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وذلك خلال جلسة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانخابات، والتى عقدت اليوم حيث وافقت على قبول طلبات 16 منظمة من منظمات المجتمع المدنى لمتابعة الانخابات الرئاسية لعام 2018 .

 

وذلك بعد الإطلاع على مواد القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018، بدعوة الناخبين للانتخابات، وأيضا على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية لعام 2018 رقم 20 بشأن تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية، لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2018، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات .

 

وجاءت موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات على متابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018 ، هم كلا من :

1.  جمعية محبى العدالة الاجتماعية للتنمية وحقوق الانسان

2.  جمعية شباب مصر

3.  جمعية الجامعة العربية للتنمية والصداقة بين الشعوب

4.  جمعية سفراء إعلام الشرق الأوسط للتنمية ومكافحة الإرهاب

5.  مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية

6.  جمعية الربوع الخيرية

7.  جمعية مصر الجديدة للحقوق المالية والضريبية والقانونية

8.  جمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ( البحر الأحمر )

9.  جمعية عمارة لتنمية المشاركة المجتمعية

10.                   مؤسسة أبن النيل – أسوان

11.                   جمعية الأمام للتنمية والثقافة

12.                   أهل مصر للمساواة والتنمية المجتمعية والبيئية

13.                   جمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية – القليوبية

14.                   منظمة الشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان

15.                   المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية

16.                   جمعية الوحدة لحقوق الإنسان 

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أسماء منظمات المجتمع المدنى 

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