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النيابة: سعاد الخوالى تحصلت على20 ألف جنيه رشوة و17 ألف جنيه مأكولات

الأحد، 28 يناير 2018 02:36 م
النيابة: سعاد الخوالى تحصلت على20 ألف جنيه رشوة و17 ألف جنيه مأكولات سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا


كتبت محمود نصر وأمنية الموجى
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نسبت النيابة لسعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بالرشوة فى أولى جلسات محاكمتهم تقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله.

 

واتهمت النيابة سعاد الخولى أنها أخذت وطلبت عطية لنفسها من المتهم الثانى والثالث مبلغ 20 ألف جنيه، ومأكولات بقيمة 17 ألف جنيه، 250 جنيها من مالكى مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مبانى المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولى، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.

 

وتابعت النيابة أن سعاد الخولى أخذت من مالكة إحدى الفيلات بحى العجمى، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها الحقيقى لدى مسئولى الحى لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدى لمسكنها.. كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدى عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية (دوان تاون) وفحص جدوى المشاركة فى الأرباح لتجديد التعاقد معه.

 

وطالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة بحق كل من المتهمين سعاد الخولى وأيمن عبد الجواد، وإديرس عبد الجواد، وسيد إبراهيم، وسلوى خيرى، وجهاد حامد، وأكرم الدقاق.

 

تُعقد جلسات المحاكمة أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى.

 

 


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