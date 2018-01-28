النقض ترفض طعن 5 متهمين فى "خلية أسيوط الإرهابية" وتؤيد أحكام السجن ضدهم

النقض ترفض طعن 5 متهمين فى "خلية أسيوط الإرهابية" وتؤيد أحكام السجن ضدهمالأحد، 28 يناير 2018 02:53 م
محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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قضت محكمة النقض، اليوم الأحد ، برفض الطعن المقدم من 5 متهمين فى القضية المعروفة بـ خلية أسيوط الإرهابية، لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة وأيدت أحكام السجن ضدهم.
كانت محكمة جنايات أسيوط، قضت بمعاقبة كلا من شهاب حسين أحمد حسانين، 38 عاما، سائق، وسويفي عبد الحميد سويفي، 36 عاما، سائق، بالسجن 3 سنوات، لما أسند إليهما، ومعاقبة أنس ناجح محمد دياب، 15 عاما، طالب، وعمر محمد عبد النعيم، 15 عاما، طالب، وعمرو نشأت عبد النعيم، 15 عاما، طالب، بالسجن لمدة عام مع الشغل، وذلك لما أسند إليهم من اتهامات بالتظاهر دون تصريح.
ووجهت لهم النيابة تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل العمل بالدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والتظاهر بدون إخطار.
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