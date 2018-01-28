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المعارضة الفنزويلية تعتزم حضور محادثات جمهورية الدومنيكان

الأحد، 28 يناير 2018 07:21 ص
المعارضة الفنزويلية تعتزم حضور محادثات جمهورية الدومنيكان جانب من العنف فى فنزويلا _صورة أرشيفية


كراكاس (رويترز)
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أعلنت المعارضة فى فنزويلا، السبت، أنها ستحضر محادثات مع الحكومة فى جمهورية الدومنيكان رغم أنها ستحتج على رؤية الرئيس نيكولاس مادورو "الشمولية".

وقال تحالف المعارضة إنه سيحضر الاجتماع الذى يعقد يوم الاثنين وإنه سيطالب بضمانات انتخابية، ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة قبل نهاية أبريل، ومع ذلك تم استبعاد تحالف المعارضة من التسجيل فى الانتخابات فيما وصفه بخطوة ديكتاتورية أخرى من مادورو.

ومنعت السلطات زعيمى المعارضة الأكثر شعبية هنريك كابريلس وليوبولدو لوبيز من الترشح، وقال تحالف المعارضة فى بيان "نعتقد أن هذا الاجتماع يمثل فرصة نهائية للحكومة لمراجعة قراراتها الأخيرة ومن ثم منع البلاد من الانزلاق فى فوضى لا يمكن السيطرة عليها".

 


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المعارضة الفنزويلية

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أخبار فنزويلا

حضور محادثات جمهورية الدومنيكان



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