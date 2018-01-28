المؤبد لشخص قتل آخر لخلافات بينهم بمركز أبوتيج فى أسيوط





أسيوط ـ محمود عجمى

قضت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل أحد الأشخاص داخل منزله عمدا لوجود خلافات بينهم بدائرة قسم شرطة أبوتيج.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حفنى عبدالفتاح حفنى، وعضوية المستشارين إسماعيل أبو كريشه، وحازم عقيل، وأمانة سر صلاح تمام محمد، وأحمد عبدالعال محمد.

تعود وقائع القضية رقم 2793 لسنة 2017 دائرة قسم شرطة ابوتيج، إلى إنه في يوم 7 مارس 2017، ورود بلاغ لقسم شرطة أبوتيج، بالعثور علي جثة المجني عليه "علاء.س.ع" مصابا وغارقا في دمائه بمدخل عقار سكني محل إقامته و به إصابة في فروة الرأس، وقطع بالرأس والوجه، بالانتقال إلي محل الواقعة وبسؤال زوجته المدعوة"رابحة.ر.س" إفادت أنها حال قيامها بفتح باب العقار لابنتها عقب عودتها من الدرس فوجئت بجثة زوجها المجني عليه سالف الذكر ملقاة علي الأرض بمدخل العقار من الداخل وبه بعض الإصابات وقد فارق الحياة.

وبإجراء المعاينة بمحل الواقعة عثر علي "عصا خشبية" بجوار الجثة وعليها آثار تلوثات دموية وعثر علي بصمات أقدام وبتتبعها والصعود لسطح العقار تمكن من ضبط المتهم "محمد.س.ح" والذي كان مختبئ أعلي سطح العقار وبتفتيش المتهم عثر علي سلاح أبيض "سكين" .