الكنيسة القبطية تشارك فى أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بإيطاليا





كتبت سارة علام

شارك الأنبا برنابا، أسقف تورينو وروما القبطى، فى فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، الذى نظمه الفاتيكان بحضور قداسة البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان بكنيسة القديس بولس الرسول خارج الأسوار بمدينة روما، بحسب بيان صادر من الكنسية القبطية الأرثوذكسية.

رافق الأنبا برنابا، الراهب القمص يوحنا السريانى والراهب القس سمعان الأنبا بولا وفقا لبيان الكنيسة.

وتابع البيان: كان هناك لقاء مع غبطة الكاردينال كورت كوخ رئيس المكتب البابوى، للحوار بين الكنائس عقب انتهاء فعاليات أسبوع الصلاة.