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الأحد، 28 يناير 2018 07:32 م
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القوات التركية تعلن السيطرة على جبل استراتيجى بعفرين

الأحد، 28 يناير 2018 07:22 م
القوات التركية تعلن السيطرة على جبل استراتيجى بعفرين القوات التركية فى عفرين


أ ش أ
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أعلنت القوات التركية وعناصر "الجيش السورى الحر"، اليوم الأحد ، سيطرتهما على قرية قسطل جندو جنوب جبل برصايا بمنطقة عفرين فى شمال سوريا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن القوات التركية بدأت بتعزيز النقاط الأمنية وإحكام التحصينات فى جبل برصايا الاستراتيجى قرب عفرين ، مؤكدة أن القوات التركية سيطرت على 18 نقطة عسكرية بشمال سوريا.


يذكر أن الهجوم التركى أسفر عن استشهاد 86 شخصا وجرح 198 من المدنيين بينهم نساء وأطفال وكبار فى السن ، إضافة إلى وقوع أضرار مادية ودمار بالبنى التحتية ، بينما توقفت الحركة فى منطقة عفرين والقرى التابعة لها نتيجة القصف الكثيف المتواصل.

 


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