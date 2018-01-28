القضاء الإدارى تقضى بعدم قبول دعوى مخاصمة نقابة المحامين ضد الدائرة الثانية





كتب أحمد عبد الهادى

قضت الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، بعدم قبول دعوى المخاصمة المقامة من نقابة المحامين رقم 8897 لسنة 72 ق ضد رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، والتى أصدرت حكم وقف تنفيذ ضوابط 2017 لمصالح شخصية.

وقالت نقابة المحامين إنها أقامت يوم الأحد 19 /11 /2017 دعوى مخاصمة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الدائرة الثانية، عضو اليمين بمحكمة القضاء الإدارى التى أصدرت الأحكام أرقام 11078/11610/12937، 15264، 18441، 18935، 20153، 21516، 22485 لسنة 71 ق الصادرة بتاريخ 28/2/2017.