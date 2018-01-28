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القضاء الإدارى تقضى بعدم قبول دعوى مخاصمة نقابة المحامين ضد الدائرة الثانية

الأحد، 28 يناير 2018 10:31 م
القضاء الإدارى تقضى بعدم قبول دعوى مخاصمة نقابة المحامين ضد الدائرة الثانية نقابة المحامين


كتب أحمد عبد الهادى
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قضت الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، بعدم قبول دعوى المخاصمة المقامة من نقابة المحامين رقم 8897 لسنة 72 ق ضد رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، والتى أصدرت حكم وقف تنفيذ ضوابط 2017 لمصالح شخصية.

 

وقالت نقابة المحامين إنها أقامت يوم الأحد 19 /11 /2017 دعوى مخاصمة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الدائرة الثانية، عضو اليمين بمحكمة القضاء الإدارى التى أصدرت الأحكام أرقام 11078/11610/12937، 15264، 18441، 18935، 20153، 21516، 22485 لسنة 71 ق الصادرة بتاريخ 28/2/2017.


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القضاء الادارى

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

سيد

يبتفم منك ربنا يا عاشور

تعبت المحامين

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