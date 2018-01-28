القبض على مديرى مصنعين بدون تراخيص فى حملة تموينية بالقليوبية

القبض على مديرى مصنعين بدون تراخيص فى حملة تموينية بالقليوبيةالأحد، 28 يناير 2018 02:17 م
حملة تموينية - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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شنت مباحث التموين بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية التموين، حملة تموينية مكبرة لضبط المصانع المخالفة وغير المرخصة بمدينة الخانكة، أسفرت عن ضبط مصنعين بدون تراخيص.
كانت تعليمات مدير أمن القليوبية لمدير مباحث التموين، بشن ضباط مباحث التموين حملة تموينية لضبط المصانع المخالفة بمدينة الخانكة، وأسفرت الحملة عن ضبط "محمود. س" 36 سنة المدير المسئول عن مصنع مسحوق غسيل بناحية أبو زعبل البلد دائرة مركز الخانكة، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، واستخدامه علامة تجارية غير مسجلة، و"حسن. م" المدير المسئول عن مصنع بناحية الخانكة دائرة قسم الخانكة، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، فتم التحفظ على المتهمين، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.
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