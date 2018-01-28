القبض على المتهمين بقتل طفلة لخلافات مع والدها بكرداسة





كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على ربة منزل واثنين من أفراد أسرتها لاتهامهم بقتل طفلة فى كرداسة، وحرروا لهم المحضر اللازم وأحالوهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقي مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة ملقاة بقطعة أرض زراعية فانتقل رجال المباحث إلي محل الواقعة، وتبين لهم أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات.

توصلت تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة إلي أن ربة منزل واثنين من أسرتها قتلوا الطفلة بسبب خلافات مع والدها.

