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العراق يدعو أيرلندا للمشاركة الفاعلة فى مؤتمر "المانحين" بالكويت

الأحد، 28 يناير 2018 11:04 م
العراق يدعو أيرلندا للمشاركة الفاعلة فى مؤتمر "المانحين" بالكويت إبراهيم الجعفرى وزير الخارجيّة العراقـية


بغداد أ ش أ
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دعا وزير الخارجيّة العراقـية إبراهيم الجعفرى، اليوم الأحد، جمهورية أيرلندا إلى المشاركة الفاعلة فى مؤتمر المانحين بالكويت.

وذكر بيان لمكتب الجعفري- أوردته وكالة الأنباء العراقية- أن تلك التصريحات جاءت خلال تسلم وزير الخارجية العراقى نسخة من أوراق اعتماد سفير أيرلندا الجديد غير المُقيم فى العراق جوزيف أنتونى كوتر، وجرى خلال ذلك بحث العلاقات الثنائيَّة بين بغداد ودبلن، والتأكيد على ضرورة تعزيزها بما يخدم البلدين الصديقين.

وأضاف البيان أن الجعفرى أعرب عن شكره لمواقف أيرلندا الداعمة للعراق فى حربه ضدّ عصابات (داعش) الإرهابيَّة، مبديا استعداد العراق للتعاون مع أيرلندا على أكثر من صعيد لتبادُل المصالح بين البلدين.

وأشار إلى أن الوزير العراقى دعا إلى تفعيل الاتفاقـيَّة الاقتصاديَّة التى أبرمها البلدانِ عام1981، قائلا: نأمل أن تكون مُشارَكتكم فاعلة، وتبنى خطوات عمليَّة فى مسار إعادة الإعمار فى العراق.

وأكد البيان أن الجعفرى تمنى للسفير النجاح فى أداء مهمّته الدبلوماسيّة، واستعداد وزارة الخارجيَّة العراقيَّة لتقديم التسهيلات كافة لنجاح مهمَّته.

من جهته، أكد جوزيف أنتونى كوتر اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع العراق على الصُعُد كافة، واستعدادهم للمُشارَكة فى مُؤتمَر المانحين الذى سيُعقـَد فى الكويت، قائلا "نحن نـُولى أهمِّـيَّة لهذا المُؤتمَر فى مُساعَدة العراق".


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