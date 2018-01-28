العبادى: العراق طرح رؤية لمستقبل المنطقة تقوم على أساس التنمية وبسط الأمن





بغداد أ ش أ

أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، أن العراق طرح رؤية لمستقبل المنطقة تقوم على أساس التنمية وبسط الأمن.

وجدد العبادى ، خلال استقباله الليلة وفد الإعلاميين العرب المشارك فى احتفالية بغداد عاصمة الإعلام العربي، دعوته إلى الإعلام لاظهار الحقيقة وأن يكون دوره مساعدة المواطنين.

وقال مكتب العبادى فى بيان ، أوردته قناة السومرية نيوز ، إن رئيس مجلس الوزراء العراقى رحب مجددا بالإعلاميين والصحفيين العرب المشاركين فى احتفالية بغداد عاصمة الإعلام العربى ، وأكد على أهمية أن تكون زيارتهم للعراق انطلاقة جديدة لتغيير وجهة النظر عن العراق نحو الإيجاب بعد أن مر البلد على مدى 50 عاما بشتى أنواع الحروب والإرهاب ، لكنه بدأ يتعافى وهو متجه الآن نحو الإعمار والبناء.

ولفت إلى أن العراقيين ورغم الصعاب قد انتصروا وكان لديهم الاستعداد للصبر والتضحية ، مجددا دعوته للإعلام لإظهار الحقيقة وان يكون دوره فى مساعدة المواطنين على الصمود لينتصروا.