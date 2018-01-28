الصناعات الهندسية تشارك بأكثر من 50 شركة فى معرض القاهرة الدولى مارس القادم





أ ش أ

قال بهاء ديمترى عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية ورئيس لجنة المعارض بغرفة الصناعات الهندسية إن أكثر من ٥٠ شركة تابعة للقطاع ستشارك فى معرض القاهرة الدولى المزعم إقامته فى الفترة من ١٤ إلى ٢٣مارس القادم .

وقال ديمترى- فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط -إن جناح القطاع الهندسى سيقام على مساحة ١٠٠٠متر مربع ، مشيرا إلى أن الغرفة قررت بيع كافة المنتجات بأسعار مخفضة وذلك تيسيرا على المواطنين.

ومن ناحية أخرى ،أوضح بهاء ديمترى رئيس لجنة المعارض بغرفة الصناعات الهندسية أن الغرفة تعمل حاليا على التنسيق مع المعارض الدولية خارج مصر للمشاركة بالمنتجات الوطنية بها