الشرطة البرتغالية تفتش وزارة المالية ضمن تحقيق فساد





لشبونة (رويترز)

فتشت الشرطة البرتغالية مقر وزارة المالية فيما قالت وسائل إعلام محلية، إنه تحقيق يستهدف وزير المالية ماريو سينتينو بسبب مزاعم عن أنه حصل على تذاكر من فريقه الكروى المفضل بنفيكا.

وأكد مكتب الإدعاء عملية التفتيش التى جرت يوم الجمعة فى مقر الوزارة لكنه نفى توجيه اتهامات لأى شخص فى أى جريمة خلال التحقيق الذى يخضع لقانون السرية القضائية.

ولم يشر مكتب الإدعاء إلى سينتينو الذى تولى يوم 13 يناير كانون الثانى رئاسة مجموعة اليورو التى تضم وزراء المالية فى منطقة اليورو.

وذكرت متحدثة باسم وزارة المالية أن الوزارة تتعاون مع التحقيق لكن لم تتمكن من تقديم المزيد من التفاصيل بسبب قواعد السرية القانونية.

ولم يتسن الاتصال بالوزير للحصول على تعقيب لكن الوزارة نفت فى وقت سابق ارتكابه لأى مخالفات فيما يتعلق بفريق بنفيكا.

ونقلت صحيفة إكسبرسو الأسبوعية فى موقعها الالكترونى عن مصدر لم تسمه اليوم الأحد قوله إن التحقيق يركز على الدور المزعوم لرئيس النادى لويس فييرا فى حصول ابنه على تخفيضات ضريبية عن ممتلكات عقارية وعلى طلب سينتينو العام الماضى الحصول على تذاكر عن مباراة بنفيكا وبورتو.