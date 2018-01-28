video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 28 يناير 2018 08:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة البرتغالية تفتش وزارة المالية ضمن تحقيق فساد

الأحد، 28 يناير 2018 06:43 م
الشرطة البرتغالية تفتش وزارة المالية ضمن تحقيق فساد شرطة البرتغال


لشبونة (رويترز)
إضافة تعليق

فتشت الشرطة البرتغالية مقر وزارة المالية فيما قالت وسائل إعلام محلية، إنه تحقيق يستهدف وزير المالية ماريو سينتينو بسبب مزاعم عن أنه حصل على تذاكر من فريقه الكروى المفضل بنفيكا.

وأكد مكتب الإدعاء عملية التفتيش التى جرت يوم الجمعة فى مقر الوزارة لكنه نفى توجيه اتهامات لأى شخص فى أى جريمة خلال التحقيق الذى يخضع لقانون السرية القضائية.

ولم يشر مكتب الإدعاء إلى سينتينو الذى تولى يوم 13 يناير كانون الثانى رئاسة مجموعة اليورو التى تضم وزراء المالية فى منطقة اليورو.

وذكرت متحدثة باسم وزارة المالية أن الوزارة تتعاون مع التحقيق لكن لم تتمكن من تقديم المزيد من التفاصيل بسبب قواعد السرية القانونية.

ولم يتسن الاتصال بالوزير للحصول على تعقيب لكن الوزارة نفت فى وقت سابق ارتكابه لأى مخالفات فيما يتعلق بفريق بنفيكا.

ونقلت صحيفة إكسبرسو الأسبوعية فى موقعها الالكترونى عن مصدر لم تسمه اليوم الأحد قوله إن التحقيق يركز على الدور المزعوم لرئيس النادى لويس فييرا فى حصول ابنه على تخفيضات ضريبية عن ممتلكات عقارية وعلى طلب سينتينو العام الماضى الحصول على تذاكر عن مباراة بنفيكا وبورتو. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة البرتغالية تصنف مباراة ريال مدريد وسبورتنج لشبونة بـ"شديدة الخطورة"

الشرطة البرتغالية تلقى القبض على أجنبى بحوزته حبوب النشوة

الشرطة البرتغالية تضبط 2.2 مليون طن من مخدر الحشيش المغربى

البرتغال

اخبار البرتغال

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الاثنين.. قمة مصرية إثيوبية سودانية لبحث أزمة سد النهضة

الاثنين.. قمة مصرية إثيوبية سودانية لبحث أزمة سد النهضة

الوطنية للانتخابات: تلقينا مليون و134 ألف تأييد.. وغدا آخر أيام الترشح

الوطنية للانتخابات: تلقينا مليون و134 ألف تأييد.. وغدا آخر أيام الترشح

حزب النور يعلن دعمه للسيسى فى الانتخابات الرئاسية.. يونس مخيون: الرئيس هو الأقدر على استقرار الدولة والحفاظ عليها من المخاطر.. ويناشد المواطنين النزول والمشاركة بالانتخابات.. ومتحدث الحزب: سندعمه بكل المحافظات

حزب النور يعلن دعمه للسيسى فى الانتخابات الرئاسية.. يونس مخيون: الرئيس هو الأقدر على استقرار الدولة والحفاظ عليها من المخاطر.. ويناشد المواطنين النزول والمشاركة بالانتخابات.. ومتحدث الحزب: سندعمه بكل المحافظات

صور.. هوس الثراء السريع يقود شقيقين لاكتشاف حجر أثرى من عصر الملك إخناتون أسفل منزل قديم بديروط.. المتهمان: ظللنا نحفر حتى تفاجئنا بظهور الحجر.. وآثار أسيوط: ننتظر قرارا من النيابة لنقله إلى مخازن المتاحف

صور.. هوس الثراء السريع يقود شقيقين لاكتشاف حجر أثرى من عصر الملك إخناتون أسفل منزل قديم بديروط.. المتهمان: ظللنا نحفر حتى تفاجئنا بظهور الحجر.. وآثار أسيوط: ننتظر قرارا من النيابة لنقله إلى مخازن المتاحف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة