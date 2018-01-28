السيطرة على حريق بجوار الساحات الشرقية للمسجد الحرام بمكة المكرمة

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سيطرت فرق الدفاع المدنى بمكة المكرمة، اليوم، على حريق نشب فى مجموعة مكاتب بجوار الساحات الشرقية للحرم المكى الشريف.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمى للإدارة العامة للدفاع المدنى بمكة المكرمة الرائد نايف الشريف قوله ، إنه فى تمام الساعة السادسة عشر والدقيقة الثالثة عشر اليوم تلقت غرفة العمليات بلاغًا مفادة وقوع حادث حريق فى مجموعة بيوت جاهزة تستخدم كمكاتب للإداريين يقدر عددها بحوالى 15 بيتًا جاهزًا تابعة لأحد المقاولين ، لافتًا النظر إلى أنه تمت السيطرة على الحادث وإخماده.

وأوضح أنه نجم عن الحادث تعرض عدد من العاملين بالموقع الى اختناقات بسيطة تلقوا العلاج اللازم فى الموقع من قبل الهلال الأحمر وهم بصحة جيدة.