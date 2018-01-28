"السياحة" تطالب الشركات بسرعة إنهاء توثيق عقود العمرة بوزارة الحج السعودية





كتبت ميرفت رشاد

طالبت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، الشركات بسرعة إنهاء إجراءات توثيق عقود العمرة وتفعليها لدى وزارة الحج السعودية، حرصا على استكمال المنظومة واستقرار الاوضاع فى السوق المصرى وتمهيدا لبدء العمل فى موسم العمرة دون مشاكل ونجاح جهود ومساعى الغرفة لاستيعاب كافة الشركات السياحية الراغبة جديا فى توثيق عقودها.

وكشف اللجنة فى الإخطار المرسل لغرفة شركات السياحة وحصل " اليوم السابع" على نسخة منه، أن عدد الشركات التى أنهت إجراءات تفعيل عقودها لدى وزارة الحج السعودية لا يتعدى 40 % من إجمالى عدد العقود التى قامت بتوثيقها وزارة السياحة، مما تسبب فى وقوع ضرر بالغ على الشركات السياحية الآخرى الراغبة فى توثيق عقودها.

وأشارت اللجنة، إلى أن تأخر الشركات فى توثيق العقود، تسبب فى إخفاق المساعى المبذولة من وزارة السياحة والغرفة لدى وزارة الحج السعودية، لفتح الباب أمام الشركات الراغبة فى اعتماد عقودها للعمل فى موسم العمرة والواردة فى الكشوف بعد اعتماد الخمس شركات الأوائل لكل وكيل سعودى وفقا للآليات المعتمدة بالمملكة.