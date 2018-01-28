video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 28 يناير 2018 05:27 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"السياحة" تطالب الشركات بسرعة إنهاء توثيق عقود العمرة بوزارة الحج السعودية

الأحد، 28 يناير 2018 05:23 م
"السياحة" تطالب الشركات بسرعة إنهاء توثيق عقود العمرة بوزارة الحج السعودية الحرم المكى - أرشيفية


كتبت ميرفت رشاد
إضافة تعليق

طالبت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، الشركات بسرعة إنهاء إجراءات توثيق عقود العمرة وتفعليها لدى وزارة الحج السعودية، حرصا على استكمال المنظومة واستقرار الاوضاع فى السوق المصرى وتمهيدا لبدء العمل فى موسم العمرة دون مشاكل ونجاح جهود ومساعى الغرفة لاستيعاب كافة الشركات السياحية الراغبة جديا فى توثيق عقودها.

وكشف اللجنة فى الإخطار المرسل لغرفة شركات السياحة وحصل " اليوم السابع" على نسخة منه، أن عدد الشركات التى أنهت إجراءات تفعيل عقودها لدى وزارة الحج السعودية لا يتعدى 40 % من إجمالى عدد العقود التى قامت بتوثيقها وزارة السياحة، مما تسبب فى وقوع ضرر بالغ على الشركات السياحية الآخرى الراغبة فى توثيق عقودها.

وأشارت اللجنة، إلى أن تأخر الشركات فى توثيق العقود، تسبب  فى إخفاق المساعى المبذولة من وزارة السياحة والغرفة لدى وزارة الحج السعودية، لفتح الباب أمام الشركات الراغبة فى اعتماد عقودها للعمل فى موسم العمرة والواردة فى الكشوف بعد اعتماد الخمس شركات الأوائل لكل وكيل سعودى وفقا للآليات المعتمدة بالمملكة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

6 ملفات ساخنة أمام وزيرة السياحة الجديدة.. كامل أبو على: رانيا المشاط جادة وحاسمة ولديها رؤية مستقبلية للنهوض بالقطاع السياحى.. وأشرف شيحة: فتح موسم العمرة أول قرارات الوزيرة

سحر طلعت: غياب الرؤية أربك موسم العمرة.. و"السياحة": ننتظر رد الجانب السعودى

وزارة السياحة تعلن آليات تسجيل عقود موسم العمرة الجديد.. تعرف عليها

اخبار السياحة

اخبار مصر

اخبار الاقتصاد

شركات السياحة

توثيق عقود العمرة

موسم العمرة

السعودية



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: الديمقراطية لم تحرر العبيد ولم توحد الولايات الأمريكية.. لكن الحرب فعلت

خالد صلاح يكتب: الديمقراطية لم تحرر العبيد ولم توحد الولايات الأمريكية.. لكن الحرب فعلت

شيكابالا: أنا مرتاح فى السعودية.. ونصحت محمد صلاح بالانضمام لبرشلونة

شيكابالا: أنا مرتاح فى السعودية.. ونصحت محمد صلاح بالانضمام لبرشلونة

لماذا غاب 100 حزب سياسى عن الانتخابات الرئاسية فى 2018؟ انسحاب القوى المختلفة من المعركة الحالية يثير التساؤلات حول استعدادها لتكوين كوادر قادرة على المنافسة.. و"حماة وطن" يطالب بدعم مالى لتحفيزهم على المشاركة

لماذا غاب 100 حزب سياسى عن الانتخابات الرئاسية فى 2018؟ انسحاب القوى المختلفة من المعركة الحالية يثير التساؤلات حول استعدادها لتكوين كوادر قادرة على المنافسة.. و"حماة وطن" يطالب بدعم مالى لتحفيزهم على المشاركة

ثورة على مدربى عمالقة أوروبا قريبا .. نكسات ريال مدريد تضع زيدان فى ورطة .. مستقبل كونتى على المحك بسبب الخلافات مع إدارة تشيلسى .. ودورى أبطال أوروبا يحدد مصير سباليتى وإيمرى مع إنتر ميلان وباريس سان جيرمان

ثورة على مدربى عمالقة أوروبا قريبا .. نكسات ريال مدريد تضع زيدان فى ورطة .. مستقبل كونتى على المحك بسبب الخلافات مع إدارة تشيلسى .. ودورى أبطال أوروبا يحدد مصير سباليتى وإيمرى مع إنتر ميلان وباريس سان جيرمان

جنح مستأنف الزقازيق تقضى بالحبس شهرا لنجل مرسى فى اتهامه بحيازة سلاح أبيض

جنح مستأنف الزقازيق تقضى بالحبس شهرا لنجل مرسى فى اتهامه بحيازة سلاح أبيض

جماهير ليفربول تطالب بإحالة أوراق ساديو مانى لـ"الدكة"

جماهير ليفربول تطالب بإحالة أوراق ساديو مانى لـ"الدكة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة