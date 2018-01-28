السلطات الفلبينية تجلى 84 ألف شخص حتى الآن بسبب بركان مايون





مانيلا أ ش أ

أجلت السلطات الفلبينية، حتى الآن أكثر من 84 ألف شخص من منطقة تبعد 9 كيلومترات عن بركان مايون.

يأتى ذلك فيما حذرت السلطات الفلبينية من أن ملايين الأطنان من الرماد والصخور التى يقذفها بركان مايون والمختلطة بالأمطار يمكن أن تهدد بابتلاع سكان القرى المقيمين حوله الذين فر منهم عشرات الآلاف.

وذكرت قناة سكاى نيوز بالعربية اليوم الأحد أنه يمكن أن يشكل الرماد البركانى والصخور ومياه الأمطار فيضا من السيول الطينية سريعة الدفق المسماة "لاهار" التى من شأنها جرف قرى بكاملها.

واعتبر مدير المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس" أن المغادرة بسبب تساقط الرماد والأمطار الغزيزة "تدبير وقائي"، ولفظ بركان مايون أخيرا 25 مليون متر مكعب من الرماد والمواد البركانية الأخرى انتشرت على سفوحه وفى المناطق المجاورة، وتقع الفلبين على "حزام النار" فى المحيط الهادئ حيث تلتقى صفائح تكتونية وتنتج نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا.