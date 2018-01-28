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الأحد، 28 يناير 2018 07:32 ص
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السجن لفتاة تونسية تلقت تدريبات بين الجماعات الإرهابية فى سوريا

الأحد، 28 يناير 2018 04:00 ص
السجن لفتاة تونسية تلقت تدريبات بين الجماعات الإرهابية فى سوريا عناصر من الشرطة التونسية


تونس أ ش أ
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أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر فى قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما بالسجن 8 سنوات بحق فتاة تلقت تدريبات ضمن الجماعات الإرهابية فى سوريا ثم عادت بعد أن توفى زوجها هناك فى احدى معارك تنظيم داعش الإرهابى الذى كان يقاتل فى صفوفه برفقتها بعد أن انشقا عن جبهة النصرة، وأفادت تقارير تونسية ، اليوم السبت ، بأن المحكمة وجهت للمتهمة تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابى .


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