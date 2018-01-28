السجن لفتاة تونسية تلقت تدريبات بين الجماعات الإرهابية فى سوريا

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أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر فى قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما بالسجن 8 سنوات بحق فتاة تلقت تدريبات ضمن الجماعات الإرهابية فى سوريا ثم عادت بعد أن توفى زوجها هناك فى احدى معارك تنظيم داعش الإرهابى الذى كان يقاتل فى صفوفه برفقتها بعد أن انشقا عن جبهة النصرة، وأفادت تقارير تونسية ، اليوم السبت ، بأن المحكمة وجهت للمتهمة تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابى .