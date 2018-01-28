"الزراعة": حزمة إرشادية لمزارعى عروة الطماطم الصيفية خلال شهر فبراير





كتب عز النوبى

أعلنت الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى،حزمة من التوصيات الفنية الإرشادية ، لمزارعى محصول الطماطم لمواجهة الأمراض وتجنب إصابة المحصول خلال شهر فبراير المقبل.

وأكد تقرير الحاصلات الزراعية ، على ضرورة زراعة العروة الصيفية المبكرة بالأرض المستديمة بعد تجهيزها بالحرث مع وضع 5 أجولة سوبر فوسفات 15% بالإضافة إلى 100 كجم نشادر للفدان مع الحرثة الأخيرة، ثم تخطط الأرض وتروى قبل الزراعة بيومين إلى أربعة أيام حسب طبيعة التربة، وتتم الزراعة بطريقة الوتد والرى عقب الشتل.

وأضاف تقرير المحاصيل البستانية ، ضرورة أن تتم الزراعة بعمل جوربوتد توضع فيها الشتلات على الريشة البحرية وتغرس الشتلات إلى أعلى منطقة الجذور حسب طولها، إلى جانب إضافة الطعم السام ضد الحفار والدودة القارضة، مطالبا المزراعين بإعداد مشاتل العروة الصيفية العادية مع رشها ضد النيماتودا كذلك التغذية الورقية والرش الفطرى الوقائى وذلك بعد تكوين 2 ورقة حقيقية مرة كل أسبوع، بالإضافة إلى استمرار جمع ثمار زراعات العروة الشتوية.

وأكد تقرير الحاصلات الزراعية على ضرورة أن يتم الكشف والتغطية تدريجيا على الجو العادى ثم يرفع البلاستيك نهائيا مع نهاية هذا الشهر، وتعفير النباتات بالكبريت والتسميد مرة أسبوعيا مع برنامج التسميد القائم بنترات الكالسيوم.