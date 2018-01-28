video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 28 يناير 2018 03:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الزراعة": حزمة إرشادية لمزارعى عروة الطماطم الصيفية خلال شهر فبراير

الأحد، 28 يناير 2018 03:00 ص
"الزراعة": حزمة إرشادية لمزارعى عروة الطماطم الصيفية خلال شهر فبراير عبد المنعم البنا وزير الزراعة


كتب عز النوبى
إضافة تعليق

أعلنت الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى،حزمة من التوصيات الفنية الإرشادية ، لمزارعى محصول الطماطم لمواجهة الأمراض وتجنب إصابة المحصول خلال شهر فبراير المقبل.

وأكد  تقرير الحاصلات الزراعية ، على ضرورة زراعة العروة الصيفية المبكرة بالأرض المستديمة بعد تجهيزها بالحرث مع وضع 5 أجولة سوبر فوسفات 15% بالإضافة إلى 100 كجم  نشادر للفدان مع الحرثة الأخيرة، ثم تخطط الأرض وتروى قبل الزراعة بيومين إلى أربعة أيام حسب طبيعة التربة، وتتم الزراعة بطريقة الوتد والرى عقب الشتل.

وأضاف تقرير المحاصيل البستانية ، ضرورة أن  تتم الزراعة بعمل جوربوتد توضع فيها الشتلات على الريشة البحرية وتغرس الشتلات إلى أعلى منطقة الجذور حسب طولها، إلى جانب إضافة الطعم السام ضد الحفار والدودة القارضة، مطالبا المزراعين  بإعداد مشاتل العروة الصيفية العادية مع رشها ضد النيماتودا كذلك التغذية الورقية والرش الفطرى الوقائى وذلك بعد تكوين 2 ورقة حقيقية مرة كل أسبوع، بالإضافة إلى استمرار جمع ثمار زراعات العروة الشتوية.

وأكد تقرير الحاصلات الزراعية على  ضرورة أن  يتم الكشف والتغطية تدريجيا على الجو العادى ثم يرفع البلاستيك نهائيا مع نهاية هذا الشهر، وتعفير النباتات بالكبريت والتسميد مرة أسبوعيا مع برنامج التسميد القائم بنترات الكالسيوم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الرى يخفض مساحة زراعة الأرز من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفا فقط

إغلاق 140 محل مبيدات و مخصبات زراعية بالشرقية

وزارة الزراعة

الارشادات الزراعية

محصول الطماطم

المحاصيل البستانية

الحاصلات الزراعية



لا تفوتك
الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق طلبا بمد فترة تلقى أوراق المرشحين

الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق طلبا بمد فترة تلقى أوراق المرشحين

وزير الخارجية لـON live: الإرهاب أصبح ضاغطا على كافة الدول الأفريقية

وزير الخارجية لـON live: الإرهاب أصبح ضاغطا على كافة الدول الأفريقية

الصين تطلق 60 قمرا صناعيا للفيديو عالى الدقة بحلول 2020

الصين تطلق 60 قمرا صناعيا للفيديو عالى الدقة بحلول 2020

رسميا.. محمد عطوة يرافق شيكابالا فى الرائد السعودى

رسميا.. محمد عطوة يرافق شيكابالا فى الرائد السعودى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة