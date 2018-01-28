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الأحد، 28 يناير 2018 07:28 ص
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الرئيس اليمنى يشيد بانتصارات الجيش الوطنى فى محافظة صعدة

الأحد، 28 يناير 2018 06:29 ص
الرئيس اليمنى يشيد بانتصارات الجيش الوطنى فى محافظة صعدة عبد ربه منصور هادى الرئيس اليمنى


عدن أ ش أ
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أشاد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، السبت، بالانتصارات الكبيرة التى حققها الجيش الوطنى على ميلشيات الحوثى فى محافظة صعدة.

جاء خلال اتصال هاتفى تلقاه الرئيس اليمنى - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - من محافظ صعدة هادى طرشان الوائلى الذى أطلعه على الانتصارات التى حققها الجيش الوطنى فى جبهة البقع، والتى تمكن خلالها الجيش الوطنى من تحرير سلسلة جبال الظب غرب سوق البقع والمطلة على الخط الدولى والتقدم صوب مركز مديرية كتاف.

وشدد الرئيس اليمنى - خلال الاتصال - على ضرورة مواصلة مثل هذه الانتصارات النوعية التى يحققها الجيش الوطنى ومعه كافة الشرفاء من أبناء محافظة صعدة من أجل تحرير المحافظة وتخليصها من ميليشيات الحوثى واستباب الأمن والاستقرار فيها، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم العسكرى لقوات الجيش لتحقيق مزيد من الانتصارات.

وأشار الرئيس اليمنى إلى أن بشائر النصر تلوح فى الأفق، وأن الميليشيات فى زوال، مثمنا دور التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة على مواقفهم البطولية.


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الرئيس اليمنى

انتصارات الجيش الوطنى

محافظة صعدة

اليمن



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