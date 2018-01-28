الرئيس اليمنى يدعو إلى وقف إطلاق النار فورا فى عدن

الرئيس اليمنى يدعو إلى وقف إطلاق النار فورا فى عدنالأحد، 28 يناير 2018 02:48 م
الرئيس اليمنى
(أ ف ب)
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طلب الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى من قواته وقف إطلاق النار فورا فى مدينة عدن الجنوبية حيث تخوض هذه القوات منذ صباح الأحد مواجهات دامية مع قوات حليفة مؤيدة لقوات المجلس الانتقالى الجنوبى ذات التوجهات الانفصالية.
وبثت وكالة الأنباء الفرنسية خبرا يفيد بمقتل 15 شخصا بينهم ثلاثة مدنيين وأصيب 33 بجروح فى الاشتباكات الدائرة فى مدينة عدن بجنوب اليمن منذ صباح الأحد بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالى الجنوبى (ذات التوجهات الانفصالية)، وفقا لحصيلة جديدة أفادت بها أربع مستشفيات.
وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل ستة أشخاص فى الاشتباكات التى اندلعت إثر محاولة القوات الحكومية منع متظاهرين تابعين للمجلس الانتقالى الجنوبى الداعم للانفصال من الوصول إلى وسط المدينة للإعتصام احتجاجا على الاوضاع المعيشية.
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