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الأحد، 28 يناير 2018 08:27 م
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الخارجية الكورية الجنوبية تعلن إصابة 4 من رعاياها فى حريق بروسيا

الأحد، 28 يناير 2018 03:51 م
الخارجية الكورية الجنوبية تعلن إصابة 4 من رعاياها فى حريق بروسيا حريق فى روسيا ـ صورة أرشيفية


سول (أ ش أ)
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أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية اليوم الأحد، عن إصابة أربعة من الرعايا الكوريين الجنوبيين فى حريق كبير بمنشأة سياحية فى جزيرة أولخون الروسية.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن ثمانية كوريين جنوبيين كانوا يقيمون بدار ضيافة فى جزيرة أولخون التى تقع فى بحيرة بايكال خلال اندلاع الحريق؛ ما تسبب فى إصابة أربعة وتم نقل الأبعة الباقين إلى منشأة إقامة قريبة.

وأضافت الوزارة أن اثنين من المصابين الكوريين الجنوبيين أصيبا بكسور فى الأقدام والظهر ولكن إصاباتهما غير قاتلة، بينما أصيب الاثنان الآخران بجروح طفيفة.

ونقلت طائرة مروحية طبية المصابين بالكسور إلى مستشفى بمدينة (إيركوتسك) الروسية لتلقى العلاج، ويدعم مسؤولون من القنصلية الكورية الجنوبية الكوريين الجنوبيين المصابين والأشخاص الذين مازالوا على الجزيرة.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أعلنت اليوم أن الحريق أسفر عن مقتل اثنين وإصابة خمسة آخرين من بين 34 شخصا كانوا متواجدين فى دار الضيافة وقت الحريق.


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