الجيش اليمنى يحرر تبة الجعشاء ويقتل 12 من مليشيا الحوثى شرق تعز

الجيش اليمنى يحرر تبة الجعشاء ويقتل 12 من مليشيا الحوثى شرق تعزالأحد، 28 يناير 2018 04:28 م
الجيش اليمنى
عدن (أ ش أ)
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تمكن الجيش اليمنى، اليوم الأحد، من تحرير تبة "الجعشاء" شرق مدينة تعز ، وقتل 12 من مليشيا الحوثى.
وقال مصدر عسكرى يمنى فى اللواء 22 ميكا - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" " إن قوات الجيش حررت تبة الجعشاء ، والمواجهات تدور حاليا لتحرير تباب المقرمى والسلال وسط تراجع كبير للمليشيا الانقلابية ، وتم قتل 12 وإصابة نحو 17 آخرين".
وأضاف " إن الجيش اليمنى يقوم بإزالة شبكات الألغام فى مناطق الزنوج وحذران ، تمهيدا للتقدم نحو مفرق شرعب غرب المدينة".
من جانبه ، أكد مصدر فى قيادة محور تعز أن 55 عنصراً من المليشيا الحوثية لقوا مصرعهم وأصيب العشرات ، خلال 24 ساعة الماضية ، وأن مقاتلات التحالف العربى دمرت دبابتين وهاوزر و 4 رشاشات وسيارة محملة بالذخيرة ومخزن للأسلحة شمال وغرب المدينة.
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