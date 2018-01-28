الجيش اليمنى يحرر تبة الجعشاء ويقتل 12 من مليشيا الحوثى شرق تعز





عدن (أ ش أ)

تمكن الجيش اليمنى، اليوم الأحد، من تحرير تبة "الجعشاء" شرق مدينة تعز ، وقتل 12 من مليشيا الحوثى.

وقال مصدر عسكرى يمنى فى اللواء 22 ميكا - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" " إن قوات الجيش حررت تبة الجعشاء ، والمواجهات تدور حاليا لتحرير تباب المقرمى والسلال وسط تراجع كبير للمليشيا الانقلابية ، وتم قتل 12 وإصابة نحو 17 آخرين".

وأضاف " إن الجيش اليمنى يقوم بإزالة شبكات الألغام فى مناطق الزنوج وحذران ، تمهيدا للتقدم نحو مفرق شرعب غرب المدينة".

من جانبه ، أكد مصدر فى قيادة محور تعز أن 55 عنصراً من المليشيا الحوثية لقوا مصرعهم وأصيب العشرات ، خلال 24 ساعة الماضية ، وأن مقاتلات التحالف العربى دمرت دبابتين وهاوزر و 4 رشاشات وسيارة محملة بالذخيرة ومخزن للأسلحة شمال وغرب المدينة.