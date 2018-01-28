الجيش اليمنى يؤكد استمرار العملية العسكرية حتى تحرير تعز من المليشيات الحوثية





مآرب أ ش أ

قال الناطق الرسمى باسم الجيش اليمنى العميد الركن عبده مجلى، إن العملية العسكرية التى أطلقها الجيش الوطنى اليمنى فى محافظة تعز، ستستمر حتى تحرير كافة المحافظة اليمنية وتطهيرها من المليشيات الحوثية.

وأضاف مجلى - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية - أن "الجيش الوطنى اليمنى فى تعز استطاع دحر مليشيات الانقلاب الحوثية اليوم من تبة اللصب شرقى مدينة تعز بعد تحريرها خلال اليومين الماضين وعدد من المواقع والقرى والتباب".

وتابع: "أن الانتصارات التى يحققها الجيش اليمنى فى جميع الجبهات تأتى ترجمة لما تم التوافق والتشاور عليه مع الأشقاء فى قيادة القوات المشتركة فى الرياض خلال اللقاء بقيادة المنطقة الرابعة وقيادة محور تعز وتضحيات رجال القوات اليمنية فى جميع الميادين".. مؤكدا عزم القيادة السياسية والعسكرية على الحسم العسكرى ما لم ترضخ المليشيات للقوانين الدولية.

وأشار مجلى إلى أن قوات الجيش اليمنى مسنود بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف تمكنت من تحرير مناطق عدة فى جميع جبهات القتال فى صعدة والجوف وتعز والبيضاء وغيرها، مؤكدا أن الجيش استطاع أن يحرر سلسلة جبال الضب والمليل وصولا إلى بير السلامى وأبرق الهمل فى منطقة العطفين بجبهة البقع إضافة إلى الانتصارات خلال الأيام القليلة الماضية فى رازح فيما ستتلاحم قوات الجيش فى محافظتى الجوف وصعدة قريبا.