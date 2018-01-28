video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 29 يناير 2018 07:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يؤكد استمرار العملية العسكرية حتى تحرير تعز من المليشيات الحوثية

الأحد، 28 يناير 2018 11:18 م
الجيش اليمنى يؤكد استمرار العملية العسكرية حتى تحرير تعز من المليشيات الحوثية عناصر من الجيش اليمنى


مآرب أ ش أ
إضافة تعليق

قال الناطق الرسمى باسم الجيش اليمنى العميد الركن عبده مجلى، إن العملية العسكرية التى أطلقها الجيش الوطنى اليمنى فى محافظة تعز، ستستمر حتى تحرير كافة المحافظة اليمنية وتطهيرها من المليشيات الحوثية.

وأضاف مجلى - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية - أن "الجيش الوطنى اليمنى فى تعز استطاع دحر مليشيات الانقلاب الحوثية اليوم من تبة اللصب شرقى مدينة تعز بعد تحريرها خلال اليومين الماضين وعدد من المواقع والقرى والتباب".

وتابع: "أن الانتصارات التى يحققها الجيش اليمنى فى جميع الجبهات تأتى ترجمة لما تم التوافق والتشاور عليه مع الأشقاء فى قيادة القوات المشتركة فى الرياض خلال اللقاء بقيادة المنطقة الرابعة وقيادة محور تعز وتضحيات رجال القوات اليمنية فى جميع الميادين".. مؤكدا عزم القيادة السياسية والعسكرية على الحسم العسكرى ما لم ترضخ المليشيات للقوانين الدولية.

وأشار مجلى إلى أن قوات الجيش اليمنى مسنود بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف تمكنت من تحرير مناطق عدة فى جميع جبهات القتال فى صعدة والجوف وتعز والبيضاء وغيرها، مؤكدا أن الجيش استطاع أن يحرر سلسلة جبال الضب والمليل وصولا إلى بير السلامى وأبرق الهمل فى منطقة العطفين بجبهة البقع إضافة إلى الانتصارات خلال الأيام القليلة الماضية فى رازح فيما ستتلاحم قوات الجيش فى محافظتى الجوف وصعدة قريبا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش اليمنى: عازمون على تحرير ما تبقى من الجوف وتطهيرها

الجيش اليمنى يحرر تبة الجعشاء ويقتل 12 من مليشيا الحوثى شرق تعز

إغلاق مطار عدن جراء الاشتباكات بين الجيش اليمنى وقوات المجلس الانتقالى

الجيش اليمنى

اليمن

استمرار العملية العسكرية

تحرير تعز

المليشيات الحوثية



لا تفوتك
الاثنين.. قمة مصرية إثيوبية سودانية لبحث أزمة سد النهضة

الاثنين.. قمة مصرية إثيوبية سودانية لبحث أزمة سد النهضة

الوطنية للانتخابات: تلقينا مليون و134 ألف تأييد.. وغدا آخر أيام الترشح

الوطنية للانتخابات: تلقينا مليون و134 ألف تأييد.. وغدا آخر أيام الترشح

حزب النور يعلن دعمه للسيسى فى الانتخابات الرئاسية.. يونس مخيون: الرئيس هو الأقدر على استقرار الدولة والحفاظ عليها من المخاطر.. ويناشد المواطنين النزول والمشاركة بالانتخابات.. ومتحدث الحزب: سندعمه بكل المحافظات

حزب النور يعلن دعمه للسيسى فى الانتخابات الرئاسية.. يونس مخيون: الرئيس هو الأقدر على استقرار الدولة والحفاظ عليها من المخاطر.. ويناشد المواطنين النزول والمشاركة بالانتخابات.. ومتحدث الحزب: سندعمه بكل المحافظات

صور.. هوس الثراء السريع يقود شقيقين لاكتشاف حجر أثرى من عصر الملك إخناتون أسفل منزل قديم بديروط.. المتهمان: ظللنا نحفر حتى تفاجئنا بظهور الحجر.. وآثار أسيوط: ننتظر قرارا من النيابة لنقله إلى مخازن المتاحف

صور.. هوس الثراء السريع يقود شقيقين لاكتشاف حجر أثرى من عصر الملك إخناتون أسفل منزل قديم بديروط.. المتهمان: ظللنا نحفر حتى تفاجئنا بظهور الحجر.. وآثار أسيوط: ننتظر قرارا من النيابة لنقله إلى مخازن المتاحف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة