الجيش اليمنى: عازمون على تحرير ما تبقى من الجوف وتطهيرها

الجيش اليمنى: عازمون على تحرير ما تبقى من الجوف وتطهيرهاالأحد، 28 يناير 2018 10:56 م
جانب من العنف فى اليمن _صورة أرشيفية
صنعاء أ ش أ
إضافة تعليق
أكد القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة، فى اليمن العميد الركن منصور ثوابه أن قوات الجيش الوطنى اليمنى عازمة على تحرير ما تبقى من الجوف وتطهيرها.
ودعا ثوابه ـ فى تصريح نقلته قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأحد ـ عناصر الميليشيات الحوثية المغرر بهم الى ترك العناد والمكابرة وإعلان انضمامهم للشرعية حقنا للدماء وحفظا للأمن والاستقرار فى مختلف مناطق البلاد.
وأكد أن قوات الشرعية ترحب بكافة أبناء الشعب بمن فيهم من يقاتلون فى صفوف الميليشيات إذا ما أعلنوا ولاءهم للوطن وسلطته الشرعية، وتأتى هذه الدعوة بعد أن أعلنت قبائل فى برط العنان مؤخراً انضمامها وتعاونها مع قوات الشرعية بعد طرد الميليشيا منها ، وذلك بعد أن حققت قوات الجيش الوطنى مسنودة بقوات التحالف تقدما ميدانيا متسارعا خلال الأيام الماضية.
إضافة تعليق
حزب النور يعلن دعمه للسيسى فى الانتخابات الرئاسية.. يونس مخيون: الرئيس هو الأقدر على استقرار الدولة والحفاظ عليها من المخاطر.. ويناشد المواطنين النزول والمشاركة بالانتخابات.. ومتحدث الحزب: سندعمه بكل المحافظات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة