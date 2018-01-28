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الجيش اليمنى: عازمون على تحرير ما تبقى من الجوف وتطهيرها

الأحد، 28 يناير 2018 10:56 م
الجيش اليمنى: عازمون على تحرير ما تبقى من الجوف وتطهيرها جانب من العنف فى اليمن _صورة أرشيفية


صنعاء أ ش أ
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أكد القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة، فى اليمن العميد الركن منصور ثوابه أن قوات الجيش الوطنى اليمنى عازمة على تحرير ما تبقى من الجوف وتطهيرها.

ودعا ثوابه ـ فى تصريح نقلته قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأحد ـ عناصر الميليشيات الحوثية المغرر بهم الى ترك العناد والمكابرة وإعلان انضمامهم للشرعية حقنا للدماء وحفظا للأمن والاستقرار فى مختلف مناطق البلاد.

وأكد أن قوات الشرعية ترحب بكافة أبناء الشعب بمن فيهم من يقاتلون فى صفوف الميليشيات إذا ما أعلنوا ولاءهم للوطن وسلطته الشرعية، وتأتى هذه الدعوة بعد أن أعلنت قبائل فى برط العنان مؤخراً انضمامها وتعاونها مع قوات الشرعية بعد طرد الميليشيا منها ، وذلك بعد أن حققت قوات الجيش الوطنى مسنودة بقوات التحالف تقدما ميدانيا متسارعا خلال الأيام الماضية.


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