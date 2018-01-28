الجزائر تعلن أنها ستطالب بتعويضات عن التفجيرات النووية الفرنسية

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أعلن وزير المجاهدين الجزائرى الطيب زيتونى، بالجزائر العاصمة أن بلاده ستقوم مجددا بتقديم طلبات رسمية جديدة للجانب الفرنسى تتعلق بملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن زيتونى قوله ، على هامش ندوة تاريخية نظمها المتحف الوطنى للمجاهد بمناسبة إحياء الذكرى الـ 61 لإضراب الثمانية أيام التاريخى ، أنه يتم التحضير لاجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية المكلفة بدراسة ملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، والتى سيتم خلالها تقديم اقتراحات جزائرية رسمية جديدة للجانب الفرنسى.

وأوضح أن هذه الاقتراحات تتعلق بتعويض الجماعات والأفراد المتضررين من الإشعاعات النووية الذين أعدوا ملفات وسلموها للجانب الفرنسى ، بالإضافة لتعويضات عن الأضرار المحيطة ، مؤكدا أن الأراضى المتضررة من الإشعاعات تفوق 100 كلم مربع.