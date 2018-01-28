"التنمية السياحية": 11.9 مليون جنيه تكلفة رفع كفاءة الطرق بسيناء وكفر الشيخ





كتبت ميرفت رشاد

قال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، إن إجمالى مساهمات الهيئة لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق بمحافظتى جنوب سيناء وكفر الشيخ، بلغت 11 مليونا و916 ألفا و805 جنيهات خلال الربع الثانى من العام المالى 2017/ 2018.

وأضاف "الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة قامت بإنشاء طريق حول مضمار سباق الهجن بمدينة شرم الشيخ بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه، لافتا إلى أن الهيئة استكملت دعمها لرفع كفاءة الطريق الساحلى بمركز نبق السياحى بشرم الشيخ، بمبلغ قدره 8 ملايين و982 ألف جنيه، وأشار إلى أن استكمال تطوير كورنيش شاطئ الأمل حتى ميدان الفيروز بمحافظة كفر الشيخ بلغت 434 ألفا و700 جنيه.

وتابع "سعد" قائلا: إن الهيئة قامت بتحديث خطتها لترشيد ورفع كفاءة الطاقة، من خلال إعداد التعليمات التنظيمية لترشيد ورفع كفاءة الطاقة بمقرات الهيئة ومكاتبها الخارجية بالمحافظات، وذلك فى ضوء توجيه مجلس الوزراء لترشيد الطاقة بمبانى الوزارات والهيئات، بالأخذ بأساليب زيادة كفاءة الطاقة وما ينتج عنه من ترشيد للاستهلاك.

يذكر أن الهيئة انتهت من إجراء المراجعات والاعتمادات الفنية لعدد 311 مشروعا سياحيا وخدميا بمناطق التنمية السياحية المختلفة، خلال النصف الأول من العام المالى 2017/ 2018.

وأضاف " الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية" فى تصريحات سابقة لـ " اليوم السابع"، أن عدد المشروعات التى تم مراجعتها بمنطقة خليج العقبة بلغ 21 مشروعا، فيما وصل عدد المشروعات بمنطقة البحر الأحمر لـ 112 مشروعا، وأشار " سعد" إلى أن عدد المشروعات بمنطقة العين السخنة بلغت 111 مشروعا، بينما وصل عدد المشروعات برأس سدر 52 مشروعا، و15 مشروعا بالساحل الشمالى.