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التنظيم والإدارة يعلن تشكيل لجنة لتلقى طلبات الوظائف لمصابى العمليات الإرهابية

الأحد، 28 يناير 2018 11:53 ص
التنظيم والإدارة يعلن تشكيل لجنة لتلقى طلبات الوظائف لمصابى العمليات الإرهابية محمد جميل


كتب مصطفى عبد التواب
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قال المستشار محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، فى مؤتمر اليوم، الأحد، بدار المدرعات إن هناك لجنة مشكلة برئاسة الجهاز وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعى والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى وأمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ستتولى مسئولية تلقى إخطارات الوظائف المناسبة لهذه الفئات من الوحدات الإدارية المختلفة.

 

وأضاف المستشار محمد جميل فى كلمته أن اللجنة ستقوم بالنظر فى طلبات التعيين وتحديد المستندات التى تثبت أحقية المتقدم فى التعيين ووضع ضوابط الاختيار وقواعد المفاضلة بين المتقدمين فضلا عن أسس توزيع المرشحين على الوظائف بالوحدات الإدارية.

 

وأشار رئيس جهاز التنظيم والإدارة إلى أن رعاية مصابى العمليات الحربية والأمنية يبقى فرض عين علينا جميعا والتزام دستورى.. ولو نظرنا فى الدستور المصرى لوجدنا إلزام الدولة برعاية مصابى الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب، ومصابى العمليات الأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم والعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


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محمد جميل

التنظيم والادارة

مصابى الثورة

العمليات العسكرية



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